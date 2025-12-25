Умерла Вера Алентова: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Москва слезам не верит" – тест

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие

Мало кто знает, что обычный завтрак в середине февраля может стать мощным оберегом, который притянет в дом гармонию и защитит близких от раздоров. В народном календаре 19 февраля отмечается день Вукола Телятника.