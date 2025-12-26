На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО

Мастер-классы, игры, состязания на выносливость и ловкость – провести время в кругу единомышленников можно интересно и с пользой.

В Юго-Западном административном округе на площадках проекта «Зима в Москве» проходят программы и акции по поддержке бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей. Волонтеры приглашают желающих на мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей, маленькие москвичи пишут письма и рисуют открытки для защитников Отечества. Также детям из семей участников СВО доступны бесплатные занятия по фигурному катанию.

В предстоящие выходные, 27 и 28 декабря, мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей для военных пройдут в парке 70-летия Победы в Черемушках. Мастерская на этой площадке проекта «Зима в Москве» будет работать до 15 января. Также освоить процесс изготовления окопных свечей горожане также могут на площадке в Северном Бутове: ближайший мастер-класс там состоится 26 декабря с 17:00 до 19:00.

До 28 февраля на локациях «Зимы в Москве» в ЮЗАО проходит акция «Спасибо защитнику». При катках действуют специальные пункты, где можно написать письмо или открытку для военнослужащих, находящихся в этот Новый год в зоне проведения спецоперации. Сделать это можно на катках:

в народном парке «Надежда» (Ленинский проспект, владения 82–86)

на Севастопольском проспекте, д. 33–37

«Синяя птица (Старокачаловская улица, дом 18)

в ландшафтном парке «Южное Бутово» (Южнобутовская улица, владения 34–36)

«Искорка» (Голубинская улица, дом 7, корпус 2).

Для детей участников СВО проводятся бесплатные занятия по фигурному катанию. Для записи нужно предъявить документ, подтверждающий льготу. Первое занятие состоится 26 декабря в 17:00 в Котловке на Севастопольском проспекте.

Ранее в парке «Надежда» прошла игра «Зарница» для школьников ЮЗАО. Ребята стремились показать лучший результат в физической подготовке, сборке оружия, оказании первой помощи и знании истории Вооруженных сил России. Как отметили участники, это мероприятие с многолетней историей способствует укреплению командного духа, патриотизма, чувства ответственности, дисциплины и взаимовыручки.

Проект «Зима в Москве» направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.