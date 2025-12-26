На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО

В Юго-Западном административном округе на площадках проекта «Зима в Москве» проходят программы и акции по поддержке бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей. Волонтеры приглашают желающих на мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей, маленькие москвичи пишут письма и рисуют открытки для защитников Отечества. Также детям из семей участников СВО доступны бесплатные занятия по фигурному катанию.
В предстоящие выходные, 27 и 28 декабря, мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей для военных пройдут в парке 70-летия Победы в Черемушках. Мастерская на этой площадке проекта «Зима в Москве» будет работать до 15 января. Также освоить процесс изготовления окопных свечей горожане также могут на площадке в Северном Бутове: ближайший мастер-класс там состоится 26 декабря с 17:00 до 19:00.
До 28 февраля на локациях «Зимы в Москве» в ЮЗАО проходит акция «Спасибо защитнику». При катках действуют специальные пункты, где можно написать письмо или открытку для военнослужащих, находящихся в этот Новый год в зоне проведения спецоперации. Сделать это можно на катках:
- в народном парке «Надежда» (Ленинский проспект, владения 82–86)
- на Севастопольском проспекте, д. 33–37
- «Синяя птица (Старокачаловская улица, дом 18)
- в ландшафтном парке «Южное Бутово» (Южнобутовская улица, владения 34–36)
- «Искорка» (Голубинская улица, дом 7, корпус 2).
Для детей участников СВО проводятся бесплатные занятия по фигурному катанию. Для записи нужно предъявить документ, подтверждающий льготу. Первое занятие состоится 26 декабря в 17:00 в Котловке на Севастопольском проспекте.
Ранее в парке «Надежда» прошла игра «Зарница» для школьников ЮЗАО. Ребята стремились показать лучший результат в физической подготовке, сборке оружия, оказании первой помощи и знании истории Вооруженных сил России. Как отметили участники, это мероприятие с многолетней историей способствует укреплению командного духа, патриотизма, чувства ответственности, дисциплины и взаимовыручки.
Проект «Зима в Москве» направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.