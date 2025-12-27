Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда

Ксения Собчак прокомментировала запуск нового YouTube-канала Ивана Урганта.

В своем телеграм-канале она выразила радость по поводу этого события. По мнению журналистки, лучше поздно, чем никогда.

Собчак подчеркнула, что творчество Урганта всегда отличается высоким качеством и оригинальностью, независимо от платформы, на которой он работает. Она также добавила, что с удовольствием подписалась на его канал и с нетерпением ждет новых обновлений.

Иван Ургант запустил свой YouTube-канал под названием "Живой Ургант", где планирует делиться видео из путешествий вместе с командой своего шоу. В первом ролике он поздравил зрителей с наступающим Новым годом.

Стоит отметить, что поклонники Урганта долгое время ждали его возвращения на экран после того, как программа "Вечерний Ургант" была снята с эфира Первого канала в 2022 году. Причиной приостановки шоу стало изменение сетки вещания телеканала в сторону общественно-политических передач.

Несмотря на то, что некоторые развлекательные шоу позже вернулись в эфир, "Вечерний Ургант" не был восстановлен. Запуск YouTube-канала дал зрителям надежду на то, что Иван сможет продолжить свою деятельность в рамках нового проекта.

Стоит отметить, что Ургант также анонсировал свой первый концертный тур в рамках проекта "Живой Ургант". Ведущий и его команда собираются выступить в Грузии, Израиле и Армении. По всей видимости, шоумен стремится расширить аудиторию, чтобы продолжать творческую деятельность за пределами привычного телевизионного формата.

Собчак отметила, что всегда была поклонницей творчества Урганта и его уникального стиля ведения программ. Она выразила уверенность в том, что новый проект станет успешным и привлечет внимание широкой аудитории.