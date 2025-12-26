Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы

Праздники пройдут – атмосферные снимки останутся.

В преддверии новогодних праздников ресурсный центр «Мосволонтер» дарит москвичам и гостям столицы уникальную возможность — стать героями профессиональной фотосессии в атмосфере зимней сказки.

27 декабря с 15:00 до 20:00 у здания центра на Ленинградском проспекте (дом 5, корпус 1) каждый желающий сможет сделать яркие снимки на фоне празднично оформленного фасада. Участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется — можно прийти в одиночку, с семьей, друзьями, коллегами или даже с домашними питомцами.

Здание ресурсного центра к зимним праздникам преобразилось. Стены украшены пышными еловыми ветвями и яркими красными шарами, а мерцающие гирлянды добавляют волшебства в каждый кадр. Особую изюминку композиции придает боковая часть здания: ее декорировали эффектным занавесом из крупных алых бусин, чередующихся с изящными бантами. Этот фон создает идеальную атмосферу для праздничных снимков, передающих дух наступающего Нового года.

Все обработанные фотографии разместят на странице «Мосволонтера» во «ВКонтакте». Участники смогут бесплатно скачать снимки, чтобы поделиться ими с близкими или украсить свой профиль.

Кроме этой инициативы, до 28 февраля в рамках проекта «Зима в Москве» проходит акция «Зима в объективе». По субботам и воскресеньям с 17:00 до 20:00 медиаволонтеры делают снимки горожан на двух площадках:

• на площади Революции;

• по адресу: Тверская улица, дом 8, корпус 1, строение 5.

Волонтеров легко узнать по фиолетовым курткам с белыми рисунками и шапкам с логотипом в виде матрешки. Все фотографии загружают в специальную папку «Зима в объективе» на странице центра во «ВКонтакте».

Проект «Зима в Москве» становится настоящим мостом между людьми: он объединяет горожан разных возрастов и интересов, создавая пространство для творчества, отдыха и душевного общения. Через культурные, образовательные и спортивные мероприятия проект укрепляет общественные и семейные связи, поддерживает атмосферу единства и заботы. Особое внимание уделяется помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям, а также всем, кто вносит вклад в поддержку фронта.