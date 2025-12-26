Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы

Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы
162

Праздники пройдут – атмосферные снимки останутся.

В преддверии новогодних праздников ресурсный центр «Мосволонтер» дарит москвичам и гостям столицы уникальную возможность — стать героями профессиональной фотосессии в атмосфере зимней сказки.

27 декабря с 15:00 до 20:00 у здания центра на Ленинградском проспекте (дом 5, корпус 1) каждый желающий сможет сделать яркие снимки на фоне празднично оформленного фасада. Участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется — можно прийти в одиночку, с семьей, друзьями, коллегами или даже с домашними питомцами.

Здание ресурсного центра к зимним праздникам преобразилось. Стены украшены пышными еловыми ветвями и яркими красными шарами, а мерцающие гирлянды добавляют волшебства в каждый кадр. Особую изюминку композиции придает боковая часть здания: ее декорировали эффектным занавесом из крупных алых бусин, чередующихся с изящными бантами. Этот фон создает идеальную атмосферу для праздничных снимков, передающих дух наступающего Нового года.

Все обработанные фотографии разместят на странице «Мосволонтера» во «ВКонтакте». Участники смогут бесплатно скачать снимки, чтобы поделиться ими с близкими или украсить свой профиль.

Кроме этой инициативы, до 28 февраля в рамках проекта «Зима в Москве» проходит акция «Зима в объективе». По субботам и воскресеньям с 17:00 до 20:00 медиаволонтеры делают снимки горожан на двух площадках:

• на площади Революции;

• по адресу: Тверская улица, дом 8, корпус 1, строение 5.

Волонтеров легко узнать по фиолетовым курткам с белыми рисунками и шапкам с логотипом в виде матрешки. Все фотографии загружают в специальную папку «Зима в объективе» на странице центра во «ВКонтакте».

Проект «Зима в Москве» становится настоящим мостом между людьми: он объединяет горожан разных возрастов и интересов, создавая пространство для творчества, отдыха и душевного общения. Через культурные, образовательные и спортивные мероприятия проект укрепляет общественные и семейные связи, поддерживает атмосферу единства и заботы. Особое внимание уделяется помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям, а также всем, кто вносит вклад в поддержку фронта.

Шоу-бизнес в Telegram

26 декабря 2025, 11:39
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы"

Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы"
Цифровые технологии делают праздники ярке и интереснее. 27 декабря в 18:00 парк «Зарядье» станет площадкой для настоящего чуда: на инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы» развернется грандиозное новогоднее мультимедийное шоу.

Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы

Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы
В отдаленных от центра округах столицы создаются условия для открытия новых вакансий. В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) активно развивается масштабный проект — строительство промышленного парка «Сенькино».

На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО

На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО
Мастер-классы, игры, состязания на выносливость и ловкость – провести время в кругу единомышленников можно интересно и с пользой. В Юго-Западном административном округе на площадках проекта «Зима в Москве» проходят программы и акции по поддержке бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей.

Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала

Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала
142 светильника придали пространству особую выразительность. В центре Москвы появилась еще одно визуально привлекательная территория: на площади Евразии возле Киевского вокзала завершилось обустройство ландшафтного освещения.

Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря

Выходные в мегаполисе: чем занять себя и семью в столичных парках 27–28 декабря
От дискотек до иммерсивных спектаклей – для гостей всех возрастов запланирована насыщенная программа Посетителей столичных парков 27 и 28 декабря ожидает настоящий калейдоскоп зимних развлечений.

