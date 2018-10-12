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Окт. 12, 2018
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Кейт Миддлтон и Меган Маркл повеселились на сказочной свадьбе

567

12 октября сочеталась браком 28-летняя внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения. Ее избранником стал 32-летний Джек Бруксбэнк. Свадебная церемония состоялась в Виндзорском замке при участии множества гостей. Разумеется. не остались в стороне Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и Меган Маркл с принцем Гарри. Более того, счастливую невесту, которую традиционно сопровождают дети, вели к жениху маленькие Джордж и Шарлотта, дети Кейт.

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