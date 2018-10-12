Кейт Миддлтон и Меган Маркл повеселились на сказочной свадьбе

12 октября сочеталась браком 28-летняя внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения. Ее избранником стал 32-летний Джек Бруксбэнк. Свадебная церемония состоялась в Виндзорском замке при участии множества гостей. Разумеется. не остались в стороне Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и Меган Маркл с принцем Гарри. Более того, счастливую невесту, которую традиционно сопровождают дети, вели к жениху маленькие Джордж и Шарлотта, дети Кейт.
Актрисе исполнилось 30 лет
Горячие австралийские пожарные вновь обнажились
Люди совершили аварийную посадку, их жизням ничего не угрожает
Футболисты сдружились в декабре 2012 года
Телеблондинка посетила "Пионерские чтения"
Актриса резко помолодела
Эти женщины сделали правильный выбор
Красотка выглядит очень эффектно
Инна Чурикова принимает поздравления
Примадонна в последнее время зачастила на похороны
Для церемонии она выбрала темно-синий наряд от Givenchy
Поводом для пересудов стали интригующие слова актера
За ведущую заступились
Фигуристка опубликовала снимок из детства