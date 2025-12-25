Россиян предупредили о новой изощренной схеме мошенников – на эту уловку очень легко попасться

Мошенники стали использовать новые уловки для обмана доверчивых граждан.

На этот раз злоумышленники представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) и пугают россиян проблемами, связанными со статусом самозанятого. МВД России в своем телеграм-канале "Вестник Киберполиции России" предупредило о данной схеме и призвало граждан быть осторожными.

По имеющейся актуальной информации, мошенники звонят людям и сообщают, что их статус самозанятого оформлен с нарушениями. Это сообщение вызывает у граждан страх и беспокойство, что и является целью злоумышленников. После этого они настойчиво просят собеседника посетить отделение налоговой службы для разрешения возникшей проблемы. Чтобы подтвердить свой визит, жертва должна назвать код, который ей приходит в SMS-сообщении.

Получив этот код, мошенники переходят к следующему этапу своего обмана. Обычно это включает в себя попытки взлома аккаунтов на портале "Госуслуги", оформление кредитов на имя жертвы и даже подключение "представителя Центрального банка". В некоторых случаях жертву могут заставить поверить, что она общается с сотрудником правоохранительных органов через видеозвонок, что еще больше усиливает давление и страх.

В МВД России подчеркнули, что ФНС не решает вопросы по статусу самозанятого через телефонные звонки и никогда не запрашивает коды подтверждения. Изменение статуса можно осуществить самостоятельно через специальное приложение без участия третьих лиц.

Эксперты советуют россиянам следовать простым правилам при общении с мошенниками: не спешите реагировать на угрозы и не поддавайтесь панике. Если возникают сомнения в подлинности звонка, лучше всего прекратить разговор и самостоятельно обратиться в налоговую службу или другую официальную организацию для уточнения информации.