Сердце не выдержало: Вера Алентова умерла во время похорон друга

Актрисы не стало после траурного прощания с народным артистом Анатолием Лобоцким.



Церемония прощания с Народным артистом России Анатолием Лобоцким в Театре имени Пушкина завершилась трагически. Прямо у гроба коллеги стало плохо легенде советского кино, 83-летней Вере Алентовой. Она приехала проститься с другом и партнером ближе к концу церемонии, держа в руках букет алых гвоздик. Но ее сердце не выдержало горя.

По словам очевидцев, в какой-то момент Вере Валентиновне стало плохо, и она потеряла сознание. Была срочно вызвана бригада Центра медицины катастроф. Медики оперативно прибыли на место и вынесли актрису из здания театра на носилках, после чего ее немедленно госпитализировали. Однако спасти вдову Владимира Меньшова не удалось, медики назвали причиной смерти сердечную недостаточность. По слухам, сердце остановилось еще до приезда скорой.

Для Веры Алентовой Анатолий Лобоцкий был не просто коллегой по сцене. Их связывала одна из самых ярких и пронзительных работ в кино нулевых. В 2000 году супруг актрисы, режиссер Владимир Меньшов, снял фильм "Зависть богов", где Алентова и Лобоцкий сыграли главные роли — замужнюю советскую журналистку и французского корреспондента, между которыми вспыхнул запретный и страстный роман. Эта картина сделала их одной из самых убедительных экранных пар своего времени.

Напомним, всемирную известность Вере Алентовой принесла роль Катерины в оскароносном фильме ее мужа Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Сейчас вся страна с тревогой следит за новостями о великой актрисы. Своего супруга актриса пережила на четыре с половиной года – Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса 5 июля 2021 года.