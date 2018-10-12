Роковая женщина: любимые мужчины Паулины Андреевой

30-летняя Паулина (настоящее имя Екатерина) Андреева является одной из самых закрытых актрис отечественного кинематографа. О ее личной жизни крайне мало что известно. Одно можно сказать точно – ее партнерами в фильмах были колоритные мужчины.
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