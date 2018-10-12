Роковая женщина: любимые мужчины Паулины Андреевой

Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

"В моей смерти прошу винить Тимати": заявление матери рэпера
Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Участник "Дома-2" удовлетворял любовницу на глазах детей и сжираемой раком жены
Мать до последнего запрещала Кобзону заниматься сексом
партнеры
Пятница 12 октября
Лента новостей
14:15
Похудевшая Ирина Дубцова лишилась ноги
14:09
Медкластер в Сколково принял первых пациентов
14:09
"Очень плоха": на Первом канале рассказали о болезни матери Гузеевой
14:06
Министр лишилась работы после скандального совета
13:52
В Петербурге из-за женщины устроили поножовщину
13:48
Овечкин принял участие в массовой драке на льду (видео)
13:26
Газзаев поддержал Кокорина и Мамаева
13:21
Путин щелкнул по носу строптивого Лукашенко
13:14
Тяжелобольная Хлебникова вернулась на место жуткой смерти мужа
13:09
Выявить рак на ранней стадии поможет вода
12:58
Волочкова потеребила мохнатую киску
12:53
Собутыльник ограбил жителя Подмосковья на миллион
12:42
Известная певица шокировала "голым" фото
12:30
"Прощай, моя любовь": дочь Гузеевой испугала народ сообщением
12:22
Впал в агонию: избитому Порошенко осталось недолго
12:08
Призрак кота выгоняет хозяина из дома (видео)
11:57
Магазин для бедных соблазнил Пугачеву скидками пенсионерам с детьми
11:55
Пользу пива доказали научно
11:46
Объявлены причины аварии ракеты "Союз"
11:35
Из музея в Петербурге украли экспонат
11:33
Совет на выходные
11:24
Сбивший насмерть пенсионерку водитель скрылся с места ДТП
11:08
Шнуров высказался о своей свадьбе отборным матом
11:08
В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia
11:07
Убивший трех девушек уральский маньяк умрет в тюрьме
11:07
"Его перевели из реанимации": стало известно о состоянии онкобольного Караченцова
11:02
В башкирском лесу нашли скелет
10:52
Mercedes-Benz Fashion Week. Online
10:51
Кокорину и Мамаеву пообещали по три года
10:50
Президент Хорватии довела поклонников до слез
10:50
Главные события Москвы с 12 по 18 октября 2018 года
10:43
Пожар в сибирской исправительной колонии попал на видео
10:20
"Федор как дитя": Андреева тащит на себе отношения с Бондарчуком
10:12
Опубликована предсмертная записка актера из "Глухаря"
09:53
Соколовский променял Дакоту на копию Шейк
09:52
Пришедшего в Иркутск на охоту медведя застрелили (видео)
09:41
Жене Мамаева пригрозили "сливом" интимных видео
09:33
Мать-одиночка устроила поножовщину после девичника
09:21
На севере Москвы легковушка протаранила троллейбус (видео)
09:09
Роковая женщина: любимые мужчины Паулины Андреевой
09:03
Личное фото Загитовой вызвало восторг
08:59
В Турции задержали двух россиян
08:54
Жительница Екатеринбурга осталась без машины из-за долгов
08:38
Московский банк лишился лицензии
08:38
Молодой муж ответил на слухи о разводе с Климовой
08:27
Порошенко объявил о победе над демонами и подготовил бойню в Донбассе
08:19
В Красноярске предпринимателю сожгли машину
08:03
В Хабаровске умер генерал Росгвардии
21:59
Будут жертвы: Крымский мост скоро упадет
21:56
Народ оторопел от обновленного шоу "Давай поженимся!"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелева погнали с Первого канала вслед за Стриженовой
От шикарной Пугачевой отвернулись в магазине для бедных
Пореченкова выгнали с работы за высказывания о Донбассе и Крыме
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Стала известна обидная кличка изгнанной Андреевой
Бузова публично обратилась к Тарасову: Где эти клятвы?
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Окт. 12, 2018
просмотры: 123

Роковая женщина: любимые мужчины Паулины Андреевой

567

30-летняя Паулина (настоящее имя Екатерина) Андреева является одной из самых закрытых актрис отечественного кинематографа. О ее личной жизни крайне мало что известно. Одно можно сказать точно – ее партнерами в фильмах были колоритные мужчины.

поделиться

комментарии

Пожарные на публике приласкали своих пушистиков

Горячие австралийские пожарные вновь обнажились

567

Крушение "Союза" с экипажем сняли по кадрам

Люди совершили аварийную посадку, их жизням ничего не угрожает

567

История дружбы Кокорина и Мамаева

Футболисты сдружились в декабре 2012 года

567

Беременная Собчак показала расплывшуюся фигуру

Телеблондинка посетила "Пионерские чтения"

567
567
567

В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию

Красотка выглядит очень эффектно

567

Марфушке – 75!: легендарная актриса отмечает юбилей

Инна Чурикова принимает поздравления

567

Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику

Примадонна в последнее время зачастила на похороны

567

Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"

Заслуженный тренер была в отличном расположении духа

567

загрузить ещё

Происшествия

Опубликована предсмертная записка актера из "Глухаря"

Артист просил никого не винить в его смерти
Шоу-бизнес

"Его перевели из реанимации": стало известно о состоянии онкобольного Караченцова

Подруга рассказала о здоровье актера

Политика

Порошенко после избиения выкинут на улицу
Трамп потерял свою лучшую женщину
На троих: в деле Скрипаля новый обвиняемый
Трамп до дрожи напугал избитого Порошенко

Шоу-бизнес

Похудевшая Ирина Дубцова лишилась ноги
"Очень плоха": на Первом канале рассказали о болезни матери Гузеевой
Тяжелобольная Хлебникова вернулась на место жуткой смерти мужа
Волочкова потеребила мохнатую киску

Проишествия

Как падали "Союзы"
Расстрелянная возле дома красавица-следователь умерла на руках мужа
Камеры сняли убийство королевы красоты
Звезде музыкального шоу угрожают убийством

Lifestyle

Пугачеву преследует сексуальный маньяк
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Когда шоу "Слава богу, ты пришел!" вернется на экраны
Тело Азнавура нашли в ванной: в смерти певца появились нестыковки
Шоу-бизнес

Молодой муж ответил на слухи о разводе с Климовой

Поводом для пересудов стали интригующие слова актера
Спорт

Кокорину и Мамаеву пообещали по три года

Футболистов отправляют в тюрьму
Шоу-бизнес

"Прощай, моя любовь": дочь Гузеевой испугала народ сообщением

Ранее стало известно о госпитализации матери актрисы
Спорт

Личное фото Загитовой вызвало восторг

Фигуристка опубликовала снимок из детства

Гороскоп

Совет на выходные
Появились данные о разрыве дочери Хакамады с женихом
"Только деньги": отношения Борисовой с мужчинами шокировали
Старушка-жена высосет из Солнцева все соки за семь лет

Фоторепортажи

Крушение "Союза" с экипажем сняли по кадрам
История дружбы Кокорина и Мамаева
Беременная Собчак показала расплывшуюся фигуру
Похудевшая Гришаева изменилась до неузнаваемости

Спорт

Бывший зэк предсказал судьбу Кокорина и Мамаева на зоне
Путин вступился за Нурмагомедова перед строгим наказанием отца
Кокорин развалился в кресле на допросе в полиции (видео)
Глава UFC ответил на угрозы бойца Нурмагомедова

Регионы

Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
В порту Петербурга взорвался корабль
Избил и изнасиловал: житель Петербурга напал на собственную жену
Школьницу из Кузбасса зверски избил парень-уголовник
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru