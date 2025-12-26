Мошенники освоили новую схему обмана по электронной почте: не открывайте эти письма ни в коем случае

Вы проверяете почту, а там – письмо с темой "Ваш новогодний сюрприз ждет вас!". Рука сама тянется кликнуть, ведь в преддверии праздников может случиться любое чудо.



Новый год — время, когда мы все становимся немного доверчивее и ждем приятных неожиданностей. И киберпреступники прекрасно об этом знают. В предпраздничной суете они запускают массовые рассылки, которые выглядят как невинные поздравления или уведомления о подарках. Но за красивой оберткой скрывается очень опасная начинка.

Как работает новая схема обмана?

Все до гениальности просто. Вам на почту приходит письмо, якобы от известной службы доставки или крупного интернет-магазина. В теме письма — что-то очень заманчивое: "Вам поступил новогодний подарок", "Информация о вашем сюрпризе" или "Накладная на ваше имя".

В предвкушении подарка человек теряет бдительность и, не задумываясь, открывает прикрепленный к письму файл. И в этот момент ловушка захлопывается.

Что на самом деле скрывается в "накладной"?

Как рассказал эксперт по кибербезопасности Андрей Рыбников, файл, который мошенники выдают за "накладную" или "открытку", на самом деле является вредоносной программой-шпионом.

Как только вы его открываете, происходит следующее:

Программа незаметно устанавливается на ваш компьютер или телефон.

Она начинает сканировать устройство и красть все ваши личные данные: логины и пароли от соцсетей, почты, а самое главное — данные банковских карт и доступы к онлайн-банкингу.

Вы даже не заметите, как вся ваша конфиденциальная информация окажется в руках преступников. А последствия могут быть самыми печальными — от взломанных аккаунтов до пустых банковских счетов.

Как не попасться на удочку? 3 простых правила

Чтобы не испортить себе праздник, достаточно соблюдать цифровую гигиену.

1. Проверяйте отправителя. Прежде чем открывать письмо, внимательно посмотрите на адрес электронной почты. Мошенники часто используют адреса, похожие на настоящие, но с ошибкой: например, delivvery-box.com вместо delivery-box.com. Любая опечатка или странный домен — это красный флаг.

2. Включите логику. Задайте себе простой вопрос: "А я точно жду какой-то сюрприз от этой компании?". Если вы ничего не заказывали и не участвовали в акциях, то с вероятностью 99,9% это обман.

3. Никогда не открывайте подозрительные вложения. Это золотое правило. Настоящие компании крайне редко присылают важную информацию в виде прикрепленных файлов, особенно с расширениями .zip, .rar или .exe. Если сомневаетесь — лучше удалите письмо.

Помните: в предновогодней суете мошенники становятся особенно активными. Не дайте им испортить вам праздник.