Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе

Соленый огурец — неотъемлемая часть русской кухни, идеальная закуска и пикантное дополнение ко многим блюдам. Мы едим их годами, не задумываясь о последствиях. А зря. Как показывают последние данные, именно в этой банке может прятаться главный враг вашей белоснежной улыбки.
Речь идет не о самих огурцах, а о маринаде, в котором они плавают. В большинстве рецептов для консервации используется уксус — по сути, кислота. Именно она и запускает разрушительный процесс. При каждом контакте с зубами уксус начинает медленно, но верно "разъедать" эмаль — защитную оболочку, которая оберегает наши зубы от повреждений.
Самое тревожное скрывается в цифрах. Согласно исследованиям, употребление более одного соленого огурца в день увеличивает негативное воздействие на эмаль на целых 85%.
Это значит, что первый огурчик проходит практически без последствий, но каждый последующий наносит по вашей улыбке все более мощный удар. Эмаль становится тоньше, пористее, и зубы — более уязвимыми для кариеса и повышенной чувствительности.
Что же делать, неужели навсегда отказаться от любимой закуски? Не обязательно.
Стоматологи советуют придерживаться простых правил:
- Знайте меру. Один огурец в день — относительно безопасная доза.
- Прополощите рот водой. Сразу после употребления соленых огурцов прополощите рот обычной чистой водой. Это поможет смыть остатки кислоты и частично нейтрализовать ее действие.
- Не чистите зубы сразу. После употребления кислой пищи эмаль временно размягчается. Если вы тут же схватитесь за щетку, то рискуете стереть ее еще сильнее. Подождите хотя бы 30-40 минут.
Так что в следующий раз, открывая банку с огурцами, помните: первый — для вкуса, а второй — уже риск для здоровья ваших зубов.