Любимые женщины сердцееда Джека Николсона

Знаменитый американский актер Джек Николсон 22 апреля празднует 80-летие. Несмотря на преклонный возраст, Николсон все еще входит в число главных секс-символов Голливуда. Репортеры на протяжении многих лет тщетно пытались подсчитать, сколько женщин побывало в постели обладателя "Оскара".
По слухам, у актеры была связи с более чем двумя тысячами представительниц прекрасного пола.Но когда ему стукнуло 77, он немного сбросил обороты: "Если кто-то говорит, Джек, ты – бабник, я этого не отрицаю. Однако жизнь жиголо всегда заканчивается очень плохо. Это одна из причин, почему я чувствую себя неловко, когда меня называют „секс-легендой“. Просто у меня больше не осталось сил, я больше не могу совмещать работу и шалить".
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