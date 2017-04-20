Самые яркие Анны Каренины в кино

Бессмертный роман Льва Толстого "Анна Каренина" экранизировали несколько раз, но, пожалуй, лишь в прочтении Карена Шахназарова это произведение получило такое большое количество негативных отзывов. Актеров, сыгравших главные роли, Елизавету Боярскую и Максима Матвеева, раскритиковали в пух и прах. "Лажа", "дуэты Матвеев и Боярская и Друбич и Бойко вызывают.....а ничего не вызывают..... ну разве что недоумение....", "Я специально начала смотреть этот серик,хотелось увидеть,страсть,любовь,что то не увидела....Правильно вы написали-"нет химии", "На мой взгляд....Боярская не дотягивает ......Вронский тоже.......смотреть не хочется фильм", – высказались пользователи Сети.