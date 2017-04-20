Андреева отличилась странным нарядом

Рекордное число знаменитостей отпраздновали пятилетний юбилей журнала "The Hollywood Reporter. Российское издание". Активнее всех в этот вечер веселились лица "Первого канала" Андрей Малахов и Екатерина Андреева, отличившаяся странным нарядом. Телеведущая умудрилась совместить в одном ансамбле босоножки, лосины, кружевную юбку и куртку с меховой оторочкой.

Звезды не только лакомились вкусным тортом, но и любовались на фотопортреты звезд кино и телевидения, выставленные перед киноцентром "Октябрь" на Новом Арбате.