Андреева отличилась странным нарядом

Рекордное число знаменитостей отпраздновали пятилетний юбилей журнала "The Hollywood Reporter. Российское издание". Активнее всех в этот вечер веселились лица "Первого канала" Андрей Малахов и Екатерина Андреева, отличившаяся странным нарядом. Телеведущая умудрилась совместить в одном ансамбле босоножки, лосины, кружевную юбку и куртку с меховой оторочкой.
Звезды не только лакомились вкусным тортом, но и любовались на фотопортреты звезд кино и телевидения, выставленные перед киноцентром "Октябрь" на Новом Арбате.
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