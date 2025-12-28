Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы

Принц Гарри выступил на чемпионате мира по зимнему поло в США под фамилией Уэльский. Этот шаг стал неожиданностью для многих.

Несмотря на наличие титулов принца, герцога, графа и барона, Гарри решил скрыть свои королевские звания и выступать как обычный спортсмен. Это решение может показаться странным, учитывая его статус и известность. По всей видимости, супруг Меган Маркл стремится дистанцироваться от королевской семьи и вести более независимую жизнь.

Фамилия Уэльский имеет особое значение для Гарри и его брата Уильяма, поскольку она ассоциируется с их детством. Оба принца часто использовали эту фамилию в юности, когда их отец, ныне король Карл III, был принцем Уэльским.

Сейчас этот титул принадлежит Уильяму, что делает использование фамилии Уэльский еще более символичным для Гарри. Стоит отметить, что после свадьбы с Меган Маркл в 2018 году Гарри и его жена получили титулы герцога и герцогини Сассекских. Однако они редко используют эти звания в повседневной жизни и на публичных мероприятиях.

Формально члены королевской семьи носят фамилию Маунтбеттен-Виндзор, но на практике они чаще всего упоминают себя только по имени и титулу. В последнее время вокруг Гарри и Меган разгорелись споры относительно их королевских титулов. Британский политический аналитик Нил Гардинер призвал короля Карла III рассмотреть возможность лишения герцога и герцогини Сассекских их титулов после того, как они стали лауреатами премии в области защиты прав человека.