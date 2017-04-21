Авторские украшения из стекла показали в Москве

В день открытия выставки гости смогли не только познакомиться с неповторимыми коллекциями дизайнеров hand-made, но и увидеть зрелищное огненное шоу, показ-дефиле "Огненная дюжина", на котором представлены украшения из стекла.
Кроме того гости выставки могли наблюдать за мастер-классами профессионалов-стеклодувов. Желающие могли купить авторские изделия на импровизированном "маркете" украшений и аксессуаров.
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