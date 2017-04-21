Названа самая сексуальная женщина в мире

Всемирно известный бельевой бренд Victoria's Secret обнародовал список самых сексуальных женщин в мире. Примечательно, что в этом рейтинге традиционно нет "ангелов" – моделей, работающих на эту компанию. По мнению бренда, самой сексуальной женщиной – Forever Sexy (Навсегда сексуальна) – стала австралийская модель Марго Робби.
Самые сексапильные звезды шоу-бизнеса зажгли на грандиозной вечеринке мужского журнала
Рекордное число знаменитостей отпраздновали пятилетний юбилей журнала
Бессмертный роман Льва Толстого экранизировали несколько раз
В Москве состоялось награждение престижной премией
Dni.Ru выяснили, кто из отпрысков VIP-семейств блистал ярче всех на вечеринке золотой молодежи
Глава Сбербанка и топ-модель позанимались спортом вместе
Ведущая скандального шоу "Дом-2" вышла в свет в провокационном наряде
Звездные отпрыски блистали на грандиозной вечеринке для столичных мажоров
От "Операции Ы" до "12 стульев"
Роскошная блондинка вышла замуж в элитном столичном отеле
Новая фотография ведущей "Дома-2" вызвала недоумение у фанатов
Новый многосерийный фильм Карена Шахназарова произвел настоящий фурор
Она считает, что фигурист никого не обязан обучать бесплатно
Левый глаз "Мисс Романья-2007" до сих пор забинтован