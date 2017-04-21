Названа самая сексуальная женщина в мире

Пересильд восхитила своим декольте до пупа Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Как после пластики менялась Вера Алентова Ледниковый период

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Максакова показала интимное фото с Вороненковым
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
партнеры
Пятница 21 апреля
Лента новостей
22:06
ВВС Израиля ударили по сирийской армии одновременно с террористами
21:58
Волочкова в "голом" платье довела людей до исступления
21:55
Изгнание дьявола попало на видео
21:52
Француз вошел в историю из-за огромного кия
21:47
Рыбак вытащил монстра из проруби (видео)
21:30
Осужденный в США на 27 лет лет россиянин просит помощи
21:26
Художница с шизофренией стала звездой Instagram
21:22
В метро Петербурга проверяют подозрительный предмет
21:06
Табаков покинет семью ради жизни за границей
20:57
Доказано влияние на судьбу человечества из космоса
20:48
Снявшуюся в порно Апину назвали старой обезьяной
20:45
Детская задача привела пользователей Сети в бешенство
20:19
Украина провела учения у границы с Крымом
20:05
Москвич довел пылесос до панического визга (видео)
19:51
Американский истребитель F-18 рухнул в море
19:48
Страшные последствия столкновения Земли с астероидом
19:41
Толкалиной после нападения потребовалась помощь
19:14
Диетолог объяснил смертельную опасность газировки для мозга
18:59
За хабаровским стрелком тянется кровавый след
18:47
Ребенка напоили чистящим средством в детском саду
18:42
Названы условия "случайного" начала Третьей мировой
18:39
Обворованной Самбурской больно от пережитого кошмара
18:19
Появилась законная возможность не платить за коммуналку
18:19
Разведенная Дайнеко опять пойдет под венец
18:14
Жестокое нападение питбуля на ребенка попало на видео
18:07
Когда лучше сажать огурцы и помидоры
17:58
5 проверенных методов делать уроки без слез
17:40
Лукашенко меняет образование ради сына
17:34
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 6
17:22
В крупном ДТП погибли 20 школьников
17:05
Ранение булочкой поставило медиков в тупик
17:04
Два московских вуза лишились лицензии
16:58
Меньшова закричала из-за Боярской
16:55
Простая программа подготовки фигуры к лету
16:44
В Думу внесены новые поправки об отзыве гражданства
16:40
Дмитрия Шепелева застали с блондинкой
16:40
Звезда "Властелина колец" рассказала о смерти
16:33
Украинцы получили новые доказательства коррупции Порошенко
16:24
Соратником Навального займутся следователи
16:15
Москвичей приобщают к перуанской кухне
16:15
Смертнику Джалилову обнулили гражданство
16:07
На месте теракта в Париже нашли метку "ИГ"
16:01
В Коми извращенец три года насиловал соседских детей
15:53
Страшные фото звезды "Дома-2" сразу после пластики
15:51
Ласковый кенгуренок просится на руки (видео)
15:47
Зарубежные гости Ялтинского форума призвали снять санкции
15:46
Как будет развиваться Севастополь
15:43
В немецком Вальдсхуте произошла стрельба
15:32
Королева красоты показала разъеденное кислотой лицо
15:18
Зайцы принесли в бюджет Москвы 122 миллиона рублей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин призвал военных запаса на сборы
Отец Жанны Фриске набросился на своего адвоката
Боярская после скандала пришла на премию
Маму Жанны Фриске вызвали на допрос
Почему Боярская прекрасна в роли Анны Карениной
Меньшова закричала из-за Боярской
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Апрель 21, 2017
просмотры: 123

Названа самая сексуальная женщина в мире

567

Всемирно известный бельевой бренд Victoria's Secret обнародовал список самых сексуальных женщин в мире. Примечательно, что в этом рейтинге традиционно нет "ангелов" – моделей, работающих на эту компанию. По мнению бренда, самой сексуальной женщиной – Forever Sexy (Навсегда сексуальна) – стала австралийская модель Марго Робби.

поделиться

комментарии

Водонаева с одним глазом явилась на шоу мокрых маек

Самые сексапильные звезды шоу-бизнеса зажгли на грандиозной вечеринке мужского журнала

567

Андреева отличилась странным нарядом

Рекордное число знаменитостей отпраздновали пятилетний юбилей журнала

567

Самые яркие Анны Каренины в кино

Бессмертный роман Льва Толстого экранизировали несколько раз

567

Марина Зудина нарасхват у мужчин на "Золотой маске"

В Москве состоялось награждение престижной премией

567

Звездные мажоры собрались в Москве

Dni.Ru выяснили, кто из отпрысков VIP-семейств блистал ярче всех на вечеринке золотой молодежи

567

Греф попрыгал с Водяновой

Глава Сбербанка и топ-модель позанимались спортом вместе

567

Ольга Бузова оголила живот на премьере

Ведущая скандального шоу "Дом-2" вышла в свет в провокационном наряде

567

Сына Газманова и родственницу Бондарчука короновали в Москве

Звездные отпрыски блистали на грандиозной вечеринке для столичных мажоров

567

Самые яркие роли Георгия Вицина

От "Операции Ы" до "12 стульев"

567

Звезда шоу "Экс на пляже" обнажила шикарный бюст на свадьбе

Роскошная блондинка вышла замуж в элитном столичном отеле

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Снявшуюся в порно Апину назвали старой обезьяной

Певица после развода ушла в отрыв
Шоу-бизнес

Волочкова в "голом" платье довела людей до исступления

Эпатажная балерина громко напомнила о себе

Политика

Украинцы получили новые доказательства коррупции Порошенко
Шойгу раскрыл секреты ядерного сдерживания
Террористы запугали кандидатов в президенты Франции
Лукашенко сделал неожиданный выпад в адрес Трампа

Шоу-бизнес

Волочкова в "голом" платье довела людей до исступления
Снявшуюся в порно Апину назвали старой обезьяной
Толкалиной после нападения потребовалась помощь
Обворованной Самбурской больно от пережитого кошмара

Проишествия

Автобус с футболистами "Боруссии" взорвал россиянин
Подробности нового теракта в центре Парижа
Жестокое нападение питбуля на ребенка попало на видео
В Сирии убит российский военный советник

Lifestyle

Звезда "Властелина колец" рассказала о смерти
Корчевников получил работу у патриарха Кирилла
Кто получит Букеровскую премию
Украинцы устроили травлю лидеру группы "Вопли Видоплясова"
Шоу-бизнес

Бузову уличили в связи с девушкой Тарасова

Новая фотография ведущей "Дома-2" вызвала недоумение у фанатов
Культура

Почему Боярская прекрасна в роли Анны Карениной

Новый многосерийный фильм Карена Шахназарова произвел настоящий фурор
Спорт

Рудковская объяснила дикие цены в школе Плющенко

Она считает, что фигурист никого не обязан обучать бесплатно
Общество

Королева красоты показала разъеденное кислотой лицо

Левый глаз "Мисс Романья-2007" до сих пор забинтован

Гороскоп

Табаков покинет семью ради жизни за границей
Новая любовь Андрея Соколова
Ирина Алферова решилась на изменение внешности
Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля

Фоторепортажи

Водонаева с одним глазом явилась на шоу мокрых маек
Названа самая сексуальная женщина в мире
Андреева отличилась странным нарядом
Самые яркие Анны Каренины в кино

Спорт

Рудковская объяснила дикие цены в школе Плющенко
Беккер недоволен Шараповой в раздевалке
Ибрагимович получил жуткую травму (видео)
Футболиста высмеяли за невероятный промах (видео)

Регионы

За хабаровским стрелком тянется кровавый след
Ранение булочкой поставило медиков в тупик
Зарубежные гости Ялтинского форума призвали снять санкции
Как будет развиваться Севастополь
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru