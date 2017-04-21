Названа самая сексуальная женщина в мире

Всемирно известный бельевой бренд Victoria's Secret обнародовал список самых сексуальных женщин в мире. Примечательно, что в этом рейтинге традиционно нет "ангелов" – моделей, работающих на эту компанию. По мнению бренда, самой сексуальной женщиной – Forever Sexy (Навсегда сексуальна) – стала австралийская модель Марго Робби.