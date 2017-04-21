Водонаева с одним глазом явилась на шоу мокрых маек

Самые сексапильные звезды шоу-бизнеса зажгли на грандиозной вечеринке в честь 15-летнего юбилея мужского журнала MAXIM. Оценить шоу мокрых маек и вкусные летние коктейли от спонсоров пришли Алена Водонаева с оригинальной повязкой на глазу, экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова, модель Алена Шишкова, Анна Калашникова, МакSим и многие другие.
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