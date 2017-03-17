Наташапрости: Малахов обнимал другую на презентации

В Москве прошел коктейль по случаю открытия флагманского магазина Massimo Dutti на улице Кузнецкий мост. Оценить роскошные интерьеры и шедевры дизайнерского искусства из новых коллекций пришли главные звездные модники – Андрей Малахов, Ксения Собчак, Влад Лисовец, Равшана Куркова и другие селебрити.
Примечательно, что на красной дорожке ведущий "Пусть говорят" Андрей Малахов обнимался не с женой Натальей Шкулевой, а с бизнесвумен Беттиной фон Шлиппе. Также звездные сплетники и акулы пера охотно обсуждали молодую мать Ксению Собчак. Или она надела неудачный плащ, или после родов заметно раздалась в талии.
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