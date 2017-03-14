Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах

В Москве состоялся показ новой коллекции дизайнера Беллы Потемкиной в рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В дефиле приняли участие звездные подруги модельера.

По словам гостей мероприятия, актриса и певица Настасья Самбурская выглядела на подиуме роскошно. Она с легкостью затмила профессиональных моделей, даже тех, которые шли от бедра в одних трусах. Выход актрисы Натальи Рудовой тоже не остался незамеченным. Блондинка блистала на подиуме в мини и ярко-розовой пышной шубе.