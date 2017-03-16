Молодящийся Меньшиков вывел в свет жену

В столичном кинотеатре "Москва" состоялась премьера фильма Гора Вербински "Лекарство от здоровья". Посмотреть картину признанного мастера пришло много отечественных знаменитостей. Среди них отметился известный актер, художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков. Компанию артисту составила супруга Анастасия. Отметим, что Меньшиков вышел в свет в весьма молодежном образе – черной толстовке и пиджачке защитного цвета с нашивками.