Молодящийся Меньшиков вывел в свет жену

В столичном кинотеатре "Москва" состоялась премьера фильма Гора Вербински "Лекарство от здоровья". Посмотреть картину признанного мастера пришло много отечественных знаменитостей. Среди них отметился известный актер, художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков. Компанию артисту составила супруга Анастасия. Отметим, что Меньшиков вышел в свет в весьма молодежном образе – черной толстовке и пиджачке защитного цвета с нашивками.
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