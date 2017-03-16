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Март 16, 2017
просмотры: 123

Звезда "Дома-2" восстановит девственность после модного показа

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Телеведущая Оксана Федорова и певица Кети Топурия стали хэдлайнерами четвертого дня Mercedes-Benz Fashion Week. Коллекцию бренда Design Studio by Oksana Fedorova отличает минимализм, монохромность цветовой гаммы и прямые линии, которые подчеркивает полоска как основной принт. Стиль бизнес-леди отражают брюки клеш со стрелками, кашемировые пуловеры и базовые хлопковые рубашки. Четкий силуэт формируют широкие ремешки на талии с массивными пряжками и объемные выточенные рукава. Бунтарский дух амбициозной девочки в большом городе воплотила в своей коллекции Кети Топурия KETIone. Парки oversize и асимметричные свитшоты с вырезом на одно плечо как детали уличного гранжа поддержали спортивные кроп-топы, боди и худи. Практичные изделия выполнены в жизнеутверждающей весенней гамме – хаки, бежевый и бордо.

Внимание гостей было приковано к участнице скандального проекта "Дом-2" – 29-летней  Либерж Кпадону. По совету своего психолога, после развода она решилась на гименопластику – восстановление целостности девственной плевы. Накануне похода на модный показ Либерж опубликовала в своем микроблоге снимок с хирургом и написала: "Эмоциональный фон в норме. К операции почти готова. Скоро все свершится, и дальше все мысли будут только о делах". Получается, что на Mercedes-Benz Fashion Week Кпадону последний раз появилась с утраченной невинностью, и скоро она снова станет девушкой.

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