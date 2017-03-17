Дроздова стала похожа на Хромченко

В столичном кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма Владимира Бортко "О любви". Картина повествует о безрассудной страсти банкира и балерины, чьи образы воплотили Дмитрий Певцов и Анна Чиповская. Посмотреть фильм пришло много знаменитостей, в числе которых, помимо вышеназванных Певцова и Чиповской, оказались Екатерина Вуличенко, Дмитрий Дибров с женой Полиной, Маша цигаль и даже Геннадий Зюганов. Однако особое внимание прессы привлекал к себе супруга Дмитрия Певцова актриса Ольга Дроздова. Мало того, что она редко посещает мероприятия, так еще и внешне стала похожа на Эвелину Хромченко (которая также присутствовала на премьере). Дамы, словно сговорившись, пришли в кино в черных нарядах, с одинаковыми прическами и цветом волос, в очках и с красной помадой на губах.