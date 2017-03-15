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Март 15, 2017
просмотры: 123

Новое увлечение Евгении Крюковой

567

Заслуженная артистка России Евгения Крюкова дебютировала с женской осенне-зимней коллекцией в московском "Манеже". Влюбленная в нежные и волнующие линии ретросилуэтов, Евгения сочетает их с актуальными трендами. Защипы и складки ткани, оборки, воздушные рукава, юбки-годе выгодно подчеркивают красоту фигуры. Помимо общего концепта кроя к ретротематике отсылают ткани в крупный горошек, клетка, яркие лимонные и бледно-бежевые цвета. Дизайнер смело совмещает в одном ансамбле ткани с разными узорами, возвращает в моду цветочные броши, необычно использует отделку из искусственного меха.

Напомним, что Евгения Крюкова известна как актриса фильмов "Петербургские тайны", "Андерсен. Жизнь без любви" и Ключа от спальни". Она служит в театре им. Моссовета. А светские сплетники обсуждают три ее брака и роль в эротический картине, которую в начале 90-х снимал французский порнорежиссер.

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