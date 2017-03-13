Как живет Юлия Самойлова

"Первый канал" порядком ошеломил общественность, представив в качестве представительницы России на конкурс "Евровидение" девушку в инвалидном кресле Юлию Самойлову. Юля прославилась благодаря участию в телепроекте "Фактор А" в 2013 году. Годом позже Самойлова пела на открытии Паралимпиады. Dni.ru выяснили, как живет 27-летняя исполнительница.
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