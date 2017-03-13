Шаляпин вернулся к Калашниковой

Вся светская Москва собралась на открытии недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, стартовавшей 12 марта. Среди гостей были замечены воссоединившиеся влюбленные Прохор Шаляпин и Анна Калашникова. Правда, пока неизвестно – вернулся певец к своей зазнобе на один вечер или на всю жизнь, но ранее в интервью оба признавались, что стали уже практически родными людьми.
Новые коллекции Вячеслава Зайцева и Игоря Чапурина оценили столичные модники: Татьяна Михалкова, Виталий Гогунский с женой, Корнелия Манго, Оскар Кучера, Виктория Лопырева, Митя Фомин, Елена Кулецкая, Екатерина Одинцова, Аврора, Влад Топалов, Анастасия Макеева, Анастасия Гребенкина, Юлия Барановская, Согдиана, Екатерина Шпица и многие другие.
Звезда театра и кино стала модельером
Звездные красотки приняли участие в показе откровенной коллекции Беллы Потемкиной
Девушка в инвалидном кресле представит Россию на "Евровидении"
В столице состоялось открытие Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Ребенок превратился в прекрасного подростка
Шарлотта является боссом в семье одного из наследников британского престола
Прославленной актрисе исполняется 45 лет
Dni.ru составили подборку самых необычных образов актрисы
Сегодня, 9 марта, у всемирно известной игрушки день рождения
Фанаты были шокированы нарядом популярной певицы
Популярный исполнитель уехал из России в Исландию
Отец покойной звезды с матами и угрозами набросился на репортеров
По словам певицы, ее разрезали от головы до копчика
Популярная исполнительница дала откровенное интервью