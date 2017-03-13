Чапурин вышел в свет после гей-скандала

Накануне, 12 марта, в Москве начала свою работу Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Свои коллекции продемонстрировали модельеры Слава Зайцев и Игорь Чапурин, который вышел в свет впервые после гей-скандала. Напомним, на днях в интернете появилась фотография, на которой обнаженный 48-летний модельер целуется с 39-летним галеристом Эдуардом Багратиони.
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