"Похожа на хищного зверька": решившаяся на эксперимент Ида Галич лишилась глаз

Ида Галич прославилась после участия в шоу КВН и в различных проектах Первого канала, Муз-ТВ и MTV. Также она снималась в шоу "Камеди Баттл" на ТНТ. В 2016 году Галич устроилась соведущей Настасьи Самбурской в программе "Ревизорро" на телеканале "Пятница".
Сегодня 32-летняя Ида Галич член жюри шоу "Аватар" на НТВ, также она известна как популярный блогер, вайнер, актриса и мать. У нее многомиллионная армия поклонников, которые копируют ее стиль и образы.
Историк моды Александр Васильев уверен, что Ида Галич может стать иконой стиля. По его мнению, женщина стала настоящей жертвой современной моды. Доход Иды Галич составляет несколько десятков миллионов рублей, и чаще всего она тратит деньги на гардероб. Осетинка по матери Ида Галич старается постоянно следовать модным трендам.
"Она своего рода ходячая реклама. Только наденет что-то, как ее многочисленные подписчики бегут по магазинам. Благодаря таким жертвам моды и работает фешен-индустрия", – отметил Александр Васильев.
Историк моды сравнил Иду Галич с Юлией Барановской. Обе женщины активно борются за свое место под солнцем. При этом Галич заметно более рисковая. Что касается привычек, то Васильев посоветовал Галич не щуриться так сильно, в остальном она хороша. Дело в том, что когда она улыбается, то ее узкие глаза закрываются совсем и она становится похожа на "хищного зверька".