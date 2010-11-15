О сериале

Сериал "Сваты" 4 сезон – продолжение веселой комедии о 2 семействах, их домочадцах – детях и внуках. Смешные житейские ситуации и неординарные способы их разрешения отвлекут телезрителей от обычных домашних хлопот и волнений, помогут расслабиться, отдохнуть.

"Сваты": сюжет

В 4 сезоне зрители понаблюдают за приключениями любимых персонажей на курорте. По приглашению детей дедушки, бабушки будут проводить время в Турции, поселятся в гостинице "всё включено". Но 10 дней совместного отдыха – мало...

Сваты едут в Крым, чтобы быть поближе к любимой внучке Женечке, который приобрели путевку в детский лагерь Артек.

Они не представляют свою жизнь без внучки, однако не умеют жить под одной крышей.

4 сезон

Сваты побывают в Крыму, куда отправятся следом за любимой внучкой, отдыхающей в Артеке. Развитие интриги будет происходить вокруг пары мягкого Юрия Анатольевича и образованной Ольги Николаевны, но их быстро раскусят сваты – Иван Будько, генератор забавных идей и его жена Валентина, прямолинейная, однако душевная женщина. Освежит телесериал нежданный любовный роман иждивенца Митяя и бизнес-леди Ларисы.

Что было в прошлых сезонах

1 сезон

Максим и Маша Ковалевы оправляются на отдых в Италию, оставляя 5– летнюю дочь на попечение бабушек, дедушек. Женечка – обычный современный ребенок, который изучает английский язык, разбирается в смартфонах, ноутбуках. Девочка мечтает стать президентом, когда вырастет, либо как минимум его женой.

Телефонная путаница – причина приезда Машиных родителей-сельчан и Максимовых родителей-горожан. Между сватами разгорается сражение за внучку. Проявляются различные педагогические подходы в воспитании – крайности: вседозволенности и запретов. Они стараются перетянуть ребенка на свою сторону всевозможными доступными приемами: исполняют все прихоти, одаривают, зацеловывают, закармливают.

Сваты с внучкой переживают немало приключений, проникаясь симпатией друг к другу. Однако девочка исчезает внезапно перед возвращением родителей.

2 сезон

В семье Ковалевых ждут пополнения – Маше остался месяц до родов. У семейной пары появляется разлад в отношениях. Для пятилетней дочери трудности не кажутся пустяком. Развитая не по годам, находчивая девчушка разрешает по-своему проблему – обращается к бабушкам и дедушкам за помощью.

Сваты, оказавшись рядом с молодыми, прилагают усилия, чтобы спасти брака. В ход идут все средства, но эффект получается обратный: совместные действия только углубляют кризис, который превращается в конфликт. Несмотря на сложность положения, сваты не впадают в отчаяние: они обязательно выпутаются.

3 сезон

В телесериале для семейных пар Ковалевых и Будько главное – любовь и забота о Женечке, ради которой они терпят друг друга

Родители девочки уехали в Голландию, препоручив заботу о дочке Будько. Чтобы не остаться в стороне, спешат на помощь Ковалевы. К тому же они готовят любимую внучку к поступлению в лицей.

"Сваты": как снимали

Сериал пришелся по нраву зрителям в Украине и России. После успешного проката 3 частей студия Квартал-95, канал Интер, компания KYIVFilm начинают снимать 4 сезон. Семейная эпопея насчитывает 16 серий. Съемки проходили в Турции, Крыму, Греции. Они продолжались со средины июня по конец сентября 2010 года. Выход в прокат – 15.11. 2010 г.

"Сваты": актеры о сериале

Домашняя обстановка царит при съемках ленты на площадке. По словам Татьяны Кравченко, ей не хватает в жизни мужа, похожего на Федора Добронравова. У сериальной семьи отношение к Соне Стаценко, сыгравшей Женечку, как к внучке: она получает подарки и сладости от актеров.

София Стеценко:

"Мне нравится моя героиня. Она живая, веселая девочка. Я на нее чем-то похожа".

Олеся Железняк:

"Чтобы сниматься в телефильме, не пришлось долго раздумывать. Доводами в пользу съемок послужили:

знакомство с режиссером и совместная работа в фильме;

успешность и популярность проекта среди украинских и российских телезрителей;

занятость в ленте Татьяны Кравченко, моей подруги".

Анатолий Васильев:

"Я люблю играть трагикомедию, где сочетается грусть со смехом. Важно не испортить сериал, докатившись до ситкома, где текст звучит без остановки, а за кадром смеются и аплодируют".

"Сваты": интересные факты

Из-за напряженного графика работы актерам приходилось работать по 12 часов на площадке.

Студия "Квартал-95" под руководством Владимира Зеленского – действующего президента Украины с 2019 года – участвовала в съемках киноленты.

В сериале задействован Филипп Киркоров, сыгравший самого себя, в качестве почетного гостя комбината "Массандра". Зеленскому не пришлось уговаривать друга на участие в Сватах.

В телесериале можно увидеть Елену Свок и музыкантов группы "Дискотека "Авария".

Олеся Железняк и Татьяна Кравченко активно общаются вне съемок и дружат.

Олесю Железняк и режиссера Андрея Яковлева объединяет работа в совместном проекте "Чудо".

Телефильм входил в топ лучших сериалов, которые вышли в прайм-тайм с 15 ноября по 9 декабря на украинском ТВ и обогнали "Обручальное кольцо".

"Сваты": где смотреть

Премьера состоялась 15.11.2015 на украинском ТК "Интер". В России телесериал показывали на ТК "Россия 1". Можно посмотреть Сватов в кинотеатрах онлайн и на "Ютуб".

"Сваты": когда новые серии

Страсти, кипящие вокруг телесериала, накаляются из-за объявлений об уходе актеров и закрытии проекта. Федор Добронравов в своем прогнозе осторожен: "Съемки 7 части должны были давно завершиться, но они продолжаются. Планируется выход новых серий в 2021 году".

Посмотреть сериал "Сваты" 4 сезон – значит посмеяться от души, зарядиться оптимизмом и бодростью.

