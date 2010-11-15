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Сваты – 4 сезон

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Сваты" 4 сезон – продолжение веселой комедии о 2 семействах, их домочадцах – детях и внуках. Смешные житейские ситуации и неординарные способы их разрешения отвлекут телезрителей от обычных домашних хлопот и волнений, помогут расслабиться, отдохнуть.

"Сваты": сюжет

В 4 сезоне зрители понаблюдают за приключениями любимых персонажей на курорте. По приглашению детей дедушки, бабушки будут проводить время в Турции, поселятся в гостинице "всё включено". Но 10 дней совместного отдыха – мало...

Сваты едут в Крым, чтобы быть поближе к любимой внучке Женечке, который приобрели путевку в детский лагерь Артек.
Они не представляют свою жизнь без внучки, однако не умеют жить под одной крышей.

4 сезон

Сваты побывают в Крыму, куда отправятся следом за любимой внучкой, отдыхающей в Артеке. Развитие интриги будет происходить вокруг пары мягкого Юрия Анатольевича и образованной Ольги Николаевны, но их быстро раскусят сваты – Иван Будько, генератор забавных идей и его жена Валентина, прямолинейная, однако душевная женщина. Освежит телесериал нежданный любовный роман иждивенца Митяя и бизнес-леди Ларисы.

Что было в прошлых сезонах

1 сезон

Максим и Маша Ковалевы оправляются на отдых в Италию, оставляя 5– летнюю дочь на попечение бабушек, дедушек. Женечка – обычный современный ребенок, который изучает английский язык, разбирается в смартфонах, ноутбуках. Девочка мечтает стать президентом, когда вырастет, либо как минимум его женой.

Телефонная путаница – причина приезда Машиных родителей-сельчан и Максимовых родителей-горожан. Между сватами разгорается сражение за внучку. Проявляются различные педагогические подходы в воспитании – крайности: вседозволенности и запретов. Они стараются перетянуть ребенка на свою сторону всевозможными доступными приемами: исполняют все прихоти, одаривают, зацеловывают, закармливают.

Сваты с внучкой переживают немало приключений, проникаясь симпатией друг к другу. Однако девочка исчезает внезапно перед возвращением родителей.

2 сезон

В семье Ковалевых ждут пополнения – Маше остался месяц до родов. У семейной пары появляется разлад в отношениях. Для пятилетней дочери трудности не кажутся пустяком. Развитая не по годам, находчивая девчушка разрешает по-своему проблему – обращается к бабушкам и дедушкам за помощью.

Сваты, оказавшись рядом с молодыми, прилагают усилия, чтобы спасти брака. В ход идут все средства, но эффект получается обратный: совместные действия только углубляют кризис, который превращается в конфликт. Несмотря на сложность положения, сваты не впадают в отчаяние: они обязательно выпутаются.

3 сезон

В телесериале для семейных пар Ковалевых и Будько главное – любовь и забота о Женечке, ради которой они терпят друг друга

Родители девочки уехали в Голландию, препоручив заботу о дочке Будько. Чтобы не остаться в стороне, спешат на помощь Ковалевы. К тому же они готовят любимую внучку к поступлению в лицей.

"Сваты": как снимали

Сериал пришелся по нраву зрителям в Украине и России. После успешного проката 3 частей студия Квартал-95, канал Интер, компания KYIVFilm начинают снимать 4 сезон. Семейная эпопея насчитывает 16 серий. Съемки проходили в Турции, Крыму, Греции. Они продолжались со средины июня по конец сентября 2010 года. Выход в прокат – 15.11. 2010 г.

"Сваты": актеры о сериале

Домашняя обстановка царит при съемках ленты на площадке. По словам Татьяны Кравченко, ей не хватает в жизни мужа, похожего на Федора Добронравова.  У сериальной семьи отношение к Соне Стаценко, сыгравшей Женечку, как к внучке: она получает подарки и сладости от актеров.

София Стеценко:

"Мне нравится моя героиня. Она живая, веселая девочка. Я на нее чем-то похожа".

Олеся Железняк:

"Чтобы сниматься в телефильме, не пришлось долго раздумывать. Доводами в пользу съемок послужили:

знакомство с режиссером и совместная работа в фильме;

успешность и популярность проекта среди украинских и российских телезрителей;

занятость в ленте Татьяны Кравченко, моей подруги".

Анатолий Васильев:

"Я люблю играть трагикомедию, где сочетается грусть со смехом. Важно не испортить сериал, докатившись до ситкома, где текст звучит без остановки, а за кадром смеются и аплодируют".

"Сваты": интересные факты

  • Из-за напряженного графика работы актерам приходилось работать по 12 часов на площадке.
  • Студия "Квартал-95" под руководством Владимира Зеленского – действующего президента Украины с 2019 года – участвовала в съемках киноленты.
  • В сериале задействован Филипп Киркоров, сыгравший самого себя, в качестве почетного гостя комбината "Массандра". Зеленскому не пришлось уговаривать друга на участие в Сватах.
  • В телесериале можно увидеть Елену Свок и музыкантов группы "Дискотека "Авария".
  • Олеся Железняк и Татьяна Кравченко активно общаются вне съемок и дружат.
  • Олесю Железняк и режиссера Андрея Яковлева объединяет работа в совместном проекте "Чудо".
  • Телефильм входил в топ лучших сериалов, которые вышли в прайм-тайм с 15 ноября по 9 декабря на украинском ТВ и обогнали "Обручальное кольцо".

"Сваты": где смотреть

Премьера состоялась 15.11.2015 на украинском ТК "Интер". В России телесериал показывали на ТК "Россия 1". Можно посмотреть Сватов в кинотеатрах онлайн и на "Ютуб".

"Сваты": когда новые серии

Страсти, кипящие вокруг телесериала, накаляются из-за объявлений об уходе актеров и закрытии проекта. Федор Добронравов в своем прогнозе осторожен: "Съемки 7 части должны были давно завершиться, но они продолжаются. Планируется выход новых серий в 2021 году".

Посмотреть сериал "Сваты" 4 сезон – значит посмеяться от души, зарядиться оптимизмом и бодростью.

В главных ролях

Татьяна Эдуардовна Кравченко
Татьяна Эдуардовна Кравченко Валентина Будько
Федор Викторович Добронравов
Федор Викторович Добронравов Иван Будько
Людмила Викторовна Артемьева
Людмила Викторовна Артемьева Ольга Ковалева
Анатолий Александрович Васильев
Анатолий Александрович Васильев Юрий Ковалев

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