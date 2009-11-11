О сериале

Сериал "Сваты" 3 сезон – мегапопулярный многосерийный проект, включающий несколько сезонов. В фильме задействованы известные артисты кино Татьяна Кравченко, Добронравов Федор, всеми любимые Людмила Артемьева и Николай Добрынин с Анатолием Васильевым.

Сериал "Сваты" 3 сезон: сюжет

Сериал начал транслироваться на экранах в 2009 году. С тех пор он не покидает высоких мест в рейтингах. Многосерийная комедия повествует зрителям различные комичные и нестандартные истории, которые случаются с главными персонажами – интеллигентами из города и сельскими жителями. В "Сватах" задействованы две семьи – Ковалевы и Будько.

3 сезон

Неудивительно, что продолжение первых двух ситкомов не заставило себя долго ждать. Зрители только с удовольствием посмотрели вторую часть эпопеи, как уже начался показ продолжения.

В новых сериях (3 сезон) супружеская чета Максим и Маша приезжают в поселок для того, чтобы помочь в учебе Жене. Ольга Николаевна находится под большим впечатлением от поведения и манер Митяя, а Юра подвергается усиленному вниманию и ухаживаниям соседки Любы. Наблюдать за сюжетом фильма весело и забавно.

В гостях у Митяя Юра и Ваня напиваются. Юрий приходит в дом с бутылочкой дорогого шампанского и кучей конфет. Становится известно, что ограблен местный ларек. Юра ничего не помнит, однако попадает под подозрение.

Ивана увольняют с завода, он начинает зарабатывать необходимые деньги извозом. При этом, поигрывает в автоматы и обманывает жену Валю, беря деньги в долг у местных. После Ивану в голову приходит решение разводить свиней. Он заставляет родственников носить повязки из марли, чем ввергает всех в шок – неужели это эпидемия?

Что было в прошлых сериях

Многосерийная эпопея полюбилась зрителям из-за искрометного юмора персонажей. Сватов объединяет любовь к общей внучке Сонечке. Сериал насыщен различными увлекательными сценами и неожиданными ситуациями, в которые попадают главные герои.

2 сезон – Маша находится на последних сроках беременности и страдает от непонимания Макса. Их дочь Женечка вызывает своих бабушек и дедушек, чтобы наладить ситуацию. Не без помощи ребенка и родственников супруги мирятся.

"Сваты": процесс съемки

Сериал рассчитан для семейного просмотра. Лента поднимает настроение, каждый сюжет фильма увлекателен и интересен неожиданными поворотами. На съёмочной площадке всегда царит благодушная и приятная атмосфера. Все актеры дружны между собой, а Сонечку Стеценко, шестилетнюю артистку, съемочная группа постоянно балует сладкими подарками.

"Сватов" частично снимали в Крыму, в Турции, в Украине. В 2012 году 6 сезон продюсеры должны были сделать последним. Однако зрители не соглашались с продюсерами и жаждали продолжения. Оно стартовало в 2017-м году, однако съемки приостановили. Съемки планируются продолжить в 2020 году.

Актеры о сериале

Николай Добрынин считает, что его герой "постоянно выглядит, словно побитая собака. Митяй – неудачник и алкоголик, но отличается внутренней добротой и обладает харизмой".

"Сваты": интересные факты

Одно время проект хотели переименовать, но 7 сезон выйдет под родным названием.

29 января 2017 г. сериал запретили к показу в Украине. Запрет отменили в 2019 г. Весной.

В 2015 году актерам запретили въезд в Украину из-за политической ситуации. Федору Добронравову после разрешили въезжать на территорию Украины.

"Сваты" – где смотреть

Ознакомиться с телесериалом "Сваты" можно на YouTube и других ресурсах.



"Сваты" – когда новые серии

Сейчас фильм снимают в Беларуси. Был запрет Госкино о прекращении съемок. Однако новые серии 7 сезона выйдут в 2021 году.