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Сваты – 3 сезон

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О сериале

Сериал "Сваты" 3 сезон – мегапопулярный многосерийный проект, включающий несколько сезонов. В фильме задействованы известные артисты кино Татьяна Кравченко, Добронравов Федор, всеми любимые Людмила Артемьева и Николай Добрынин с Анатолием Васильевым.

Сериал "Сваты" 3 сезон: сюжет

Сериал начал транслироваться на экранах в 2009 году. С тех пор он не покидает высоких мест в рейтингах. Многосерийная комедия повествует зрителям различные комичные и нестандартные истории, которые случаются с главными персонажами – интеллигентами из города и сельскими жителями. В "Сватах" задействованы две семьи – Ковалевы и Будько.

3 сезон

Неудивительно, что продолжение первых двух ситкомов не заставило себя долго ждать. Зрители только с удовольствием посмотрели вторую часть эпопеи, как уже начался показ продолжения.

В новых сериях (3 сезон) супружеская чета Максим и Маша приезжают в поселок для того, чтобы помочь в учебе Жене. Ольга Николаевна находится под большим впечатлением от поведения и манер Митяя, а Юра подвергается усиленному вниманию и ухаживаниям соседки Любы. Наблюдать за сюжетом фильма весело и забавно.

В гостях у Митяя Юра и Ваня напиваются. Юрий приходит в дом с бутылочкой дорогого шампанского и кучей конфет. Становится известно, что ограблен местный ларек. Юра ничего не помнит, однако попадает под подозрение.

Ивана увольняют с завода, он начинает зарабатывать необходимые деньги извозом. При этом, поигрывает в автоматы и обманывает жену Валю, беря деньги в долг у местных. После Ивану в голову приходит решение разводить свиней. Он заставляет родственников носить повязки из марли, чем ввергает всех в шок – неужели это эпидемия?

Что было в прошлых сериях

Многосерийная эпопея полюбилась зрителям из-за искрометного юмора персонажей. Сватов объединяет любовь к общей внучке Сонечке. Сериал насыщен различными увлекательными сценами и неожиданными ситуациями, в которые попадают главные герои.

2 сезон – Маша находится на последних сроках беременности и страдает от непонимания Макса. Их дочь Женечка вызывает своих бабушек и дедушек, чтобы наладить ситуацию. Не без помощи ребенка и родственников супруги мирятся.

"Сваты": процесс съемки

Сериал рассчитан для семейного просмотра. Лента поднимает настроение, каждый сюжет фильма увлекателен и интересен неожиданными поворотами. На съёмочной площадке всегда царит благодушная и приятная атмосфера. Все актеры дружны между собой, а Сонечку Стеценко, шестилетнюю артистку, съемочная группа постоянно балует сладкими подарками.

"Сватов" частично снимали в Крыму, в Турции, в Украине. В 2012 году 6 сезон продюсеры должны были сделать последним. Однако зрители не соглашались с продюсерами и жаждали продолжения. Оно стартовало в 2017-м году, однако съемки приостановили. Съемки планируются продолжить в 2020 году.

Актеры о сериале

Николай Добрынин считает, что его герой "постоянно выглядит, словно побитая собака. Митяй – неудачник и алкоголик, но отличается внутренней добротой и обладает харизмой".

"Сваты": интересные факты

Одно время проект хотели переименовать, но 7 сезон выйдет под родным названием.

29 января 2017 г. сериал запретили к показу в Украине. Запрет отменили в 2019 г. Весной.

В 2015 году актерам запретили въезд в Украину из-за политической ситуации. Федору Добронравову после разрешили въезжать на территорию Украины.

"Сваты" – где смотреть

 Ознакомиться с телесериалом "Сваты" можно на YouTube и других ресурсах. 

"Сваты" – когда новые серии

Сейчас фильм снимают в Беларуси. Был запрет Госкино о прекращении съемок. Однако новые серии 7 сезона выйдут в 2021 году.

В главных ролях

Татьяна Эдуардовна Кравченко
Татьяна Эдуардовна Кравченко Валентина Будько
Федор Викторович Добронравов
Федор Викторович Добронравов Иван Будько
Людмила Викторовна Артемьева
Людмила Викторовна Артемьева Ольга Ковалева
Анатолий Александрович Васильев
Анатолий Александрович Васильев Юрий Ковалев

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