"Так нельзя": скачущая по мужикам Васильева плачет по бывшему мужу

Татьяна Васильева ходит на свидания, но найти достойного мужчину не может.

За плачами Татьяны Васильевой два неудачных брака. С Анатолием Васильевым актриса прожила целых 13 лет, а после ушла к коллеге по цеху Георгию Мартиросяну. Когда артистка вынашивала второго ребенка, она узнала об изменах супруга. Впрочем, Васильева, как она сама признавалась не так давно, тоже изменяла мужу, о чем знал весь театр. У звезды фильма "Самая обаятельная и привлекательная" было несколько любовников, однако сейчас некогда скачущая по мужикам актриса не может похвастаться счастьем в личной жизни.

Татьяна Григорьевна до сих пор одна. При этом она не оставляет надежд встретить достойного мужчину. 75-летняя артистка до сих пор ходит на свидания, но роман завести не удается. В беседе с Пятым каналом Васильева призналась, что зачастую собеседники уже в течение первых 10 минут начинают ее разочаровывать. Она пытается давать шанс новому знакомому, но увы...

"Думаю: "Ладно, так нельзя замыкаться, я хоть поменяю вид". Но через три минуты мне все становится ясно", – рассказала актриса.

Татьяна Васильева считает свой брак с Георгием Мартиросяном ошибкой. Она образно говоря плачет по бывшему мужу Анатолию Васильеву. Спустя годы она поняла, что не стоило уходить от успешного мужчины, который ее любил.