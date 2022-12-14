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Шоу-бизнес
"Так нельзя": скачущая по мужикам Васильева плачет по бывшему мужу

"Так нельзя": скачущая по мужикам Васильева плачет по бывшему мужу

Татьяна Васильева ходит на свидания, но найти достойного мужчину не может.
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За плачами Татьяны Васильевой два неудачных брака. С Анатолием Васильевым актриса прожила целых 13 лет, а после ушла к коллеге по цеху Георгию Мартиросяну. Когда артистка вынашивала второго ребенка, она узнала об изменах супруга. Впрочем, Васильева, как она сама признавалась не так давно, тоже изменяла мужу, о чем знал весь театр. У звезды фильма "Самая обаятельная и привлекательная" было несколько любовников, однако сейчас некогда скачущая по мужикам актриса не может похвастаться счастьем в личной жизни.

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 Анатолий Александрович Васильев

Анатолий Александрович Васильев актер

Татьяна Григорьевна до сих пор одна. При этом она не оставляет надежд встретить достойного мужчину. 75-летняя артистка до сих пор ходит на свидания, но роман завести не удается. В беседе с Пятым каналом Васильева призналась, что зачастую собеседники уже в течение первых 10 минут начинают ее разочаровывать. Она пытается давать шанс новому знакомому, но увы...

"Думаю: "Ладно, так нельзя замыкаться, я хоть поменяю вид". Но через три минуты мне все становится ясно", – рассказала актриса.

Татьяна Васильева считает свой брак с Георгием Мартиросяном ошибкой. Она образно говоря плачет по бывшему мужу Анатолию Васильеву. Спустя годы она поняла, что не стоило уходить от успешного мужчины, который ее любил.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2022, 09:50 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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