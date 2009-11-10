Сериал "Сваты" 2 сезон рассказывает продолжение истории Марии и Максима, чьи родители – полная противоположность. Если у жены мама с папой обычные сельские жители, но у главы семейства – интеллигентные люди из светского общества. В новом киносезоне у молодой пары намечаются проблемы – кризис семейной жизни их не миновал. Они стараются справиться с трудностями, но усилия не увенчаются успехом.
Героиней 2 сезона следует считать смышленую дочку наших героев. Шестилетняя Женя придумала способ, как помочь мамочке и папочке справиться с трудностями. Девочка приглашает родителей Маши и Максима. Зрители сериала "Сваты" в очередной раз увидят, насколько сложно вместе сосуществовать простым сельским людям и представителям интеллигенции. Зато смешных ситуаций будет гораздо больше.
1 сезон сериала "Сваты" познакомил нас с главными героями. Их приключения начались с попытки Маши и мужа поехать в Италию на отдых. Они долгое время разбирались, с кем оставить любимую дочурку. Неразбериха в итоге привела к тому, что с внучкой остались мамочки и папочки сразу 2 родителей. Из-за разницы в классах и принципах начались сложности, многие из которых впоследствии принимали комичный оттенок.
Сначала создатели сериала "Сваты" решили ограничиться одним киносезоном. Однако многосерийный фильм показал очень высокие рейтинги. Поэтому создатели проекта решили снять 2 сезон. Весь съемочный процесс проходил на территории Украины в 2009 году.
Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу (маму Максима) рассказала о своем персонаже:
"Мне несвойственно эксцентричное поведение героини сериала. В "Сватах" приходится вживаться в образ. Все, что вы видите в кадре – результат сложенной работы сценаристов, режиссеров, операторов и других членов съемочной группы".
Федор Добронравов, сыгравший во 2 сезоне отца Марии, поделился впечатлениями:
"В кинопроекте сложилось абсолютно все. Изначально планировали просто снять двухсерийный художественный фильм. Но затем стали поступать письма и предложения – снимите, пожалуйста, еще. Трудно было отказать. Я считаю, что съемки в таком замечательном фильме – счастье для любого артиста".
С поиском источников у многочисленных поклонников проекта не возникает сложностей. Онлайн-кинотеатры с удовольствием показывают фильм. Вот источники: ivi.ru, 1plus1.video, megogo.ru
В 2012 году состоялись съемки 6 киносезона, однако затем наступила долгая пауза, которая была связана со сложной политической ситуацией на Украине. Масла в огонь добавил тот факт, что актеру Федору Добронравову украинские власти запретили въезд в страну в связи с поддержкой курса правительства РФ по отношению к Крыму. Но затем запрет отменили. Съемки 7 сезона, начатые еще в 2017 году, будут продолжены в 2020. Возможно, уже в 2021 году фанаты проекта увидят новые серии.
Многосерийный художественный фильм понравился зрителям. У него прекрасные оценки и отзывы на разных сайтах, в том числе на "Кинопоиске". Пользователь Вячеслав Лебединский отметил: "Предпочитают смотреть сериал "Сваты" 2 сезон по вечерам, проводя время за легким и непринужденным повествованием. Очень хорошо в фильме показано взаимоотношение возрастных родителей с более молодым поколением". Пользователь под ником Fanareg тоже похвалил проект: "Здесь удачно подобран актерский состав, телесериал смотрится невероятно легко, так как отсутствует сложный сюжет. Просто, но смотрибельно".