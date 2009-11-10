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Сваты – 2 сезон

О сериале

Сюжет сериал "Сваты" 2 сезон

Сериал "Сваты" 2 сезон рассказывает продолжение истории Марии и Максима, чьи родители – полная противоположность. Если у жены мама с папой обычные сельские жители, но у главы семейства – интеллигентные люди из светского общества. В новом киносезоне у молодой пары намечаются проблемы – кризис семейной жизни их не миновал. Они стараются справиться с трудностями, но усилия не увенчаются успехом.

Героиней 2 сезона следует считать смышленую дочку наших героев. Шестилетняя Женя придумала способ, как помочь мамочке и папочке справиться с трудностями. Девочка приглашает родителей Маши и Максима. Зрители сериала "Сваты" в очередной раз увидят, насколько сложно вместе сосуществовать простым сельским людям и представителям интеллигенции. Зато смешных ситуаций будет гораздо больше.

Что было в прошлом сезоне?

1 сезон сериала "Сваты" познакомил нас с главными героями. Их приключения начались с попытки Маши и мужа поехать в Италию на отдых. Они долгое время разбирались, с кем оставить любимую дочурку. Неразбериха в итоге привела к тому, что с внучкой остались мамочки и папочки сразу 2 родителей. Из-за разницы в классах и принципах начались сложности, многие из которых впоследствии принимали комичный оттенок.

Съемки

Сначала создатели сериала "Сваты" решили ограничиться одним киносезоном. Однако многосерийный фильм показал очень высокие рейтинги. Поэтому создатели проекта решили снять 2 сезон. Весь съемочный процесс проходил на территории Украины в 2009 году.

Актеры о телесериале

Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу (маму Максима) рассказала о своем персонаже:

"Мне несвойственно эксцентричное поведение героини сериала. В "Сватах" приходится вживаться в образ. Все, что вы видите в кадре – результат сложенной работы сценаристов, режиссеров, операторов и других членов съемочной группы".

Федор Добронравов, сыгравший во 2 сезоне отца Марии, поделился впечатлениями:

"В кинопроекте сложилось абсолютно все. Изначально планировали просто снять двухсерийный художественный фильм. Но затем стали поступать письма и предложения – снимите, пожалуйста, еще. Трудно было отказать. Я считаю, что съемки в таком замечательном фильме – счастье для любого артиста".

Интересные факты

  • Один из продюсеров проекта – нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
  • После съемок второго киносезона проект покинула актриса Ульяна Иващенко, сыгравшая Женю.
  • Вторая часть получила премию "Телетриумф" сразу в нескольких номинациях. В том числе была отмечена отличная игра актеров Людмилы Артемьевой и Федора Добронравова.
  • Артисты пожаловались, что съемки дались тяжело, так как некоторые смены достигали четырнадцати часов.

Где смотреть сериал "Сваты" 2 сезон?

С поиском источников у многочисленных поклонников проекта не возникает сложностей. Онлайн-кинотеатры с удовольствием показывают фильм. Вот источники: ivi.ru,  1plus1.video, megogo.ru

Когда выйдут новые серии?

В 2012 году состоялись съемки 6 киносезона, однако затем наступила долгая пауза, которая была связана со сложной политической ситуацией на Украине. Масла в огонь добавил тот факт, что актеру Федору Добронравову украинские власти запретили въезд в страну в связи с поддержкой курса правительства РФ по отношению к Крыму. Но затем запрет отменили. Съемки 7 сезона, начатые еще в 2017 году, будут продолжены в 2020. Возможно, уже в 2021 году фанаты проекта увидят новые серии.

Отзывы зрителей сериал "Сваты" 2 сезон

Многосерийный художественный фильм понравился зрителям. У него прекрасные оценки и отзывы на разных сайтах, в том числе на "Кинопоиске". Пользователь Вячеслав Лебединский отметил: "Предпочитают смотреть сериал "Сваты" 2 сезон по вечерам, проводя время за легким и непринужденным повествованием. Очень хорошо в фильме показано взаимоотношение возрастных родителей с более молодым поколением". Пользователь под ником Fanareg тоже похвалил проект: "Здесь удачно подобран актерский состав, телесериал смотрится невероятно легко, так как отсутствует сложный сюжет. Просто, но смотрибельно".

В главных ролях

Татьяна Эдуардовна Кравченко
Татьяна Эдуардовна Кравченко Валентина Будько
Федор Викторович Добронравов
Федор Викторович Добронравов Иван Будько
Людмила Викторовна Артемьева
Людмила Викторовна Артемьева Ольга Ковалева
Анатолий Александрович Васильев
Анатолий Александрович Васильев Юрий Ковалев

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