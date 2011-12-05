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Среда 19 августа

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Сваты – 5 сезон

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериала "Сваты"

Все начинается с того, что молодые супруги уезжают на лето и просят своих родителей присмотреть за маленькой дочкой. В результате неразберихи внутри семьи за ребенком приезжают присматривать сразу 2 пары родителей – мамы и папы. С ними происходит немало курьезных ситуаций.

Что произошло в предыдущих частях проекта

После событий четвертого сезона прошло в 8 лет. Ковалевы жили в Голландии, наконец они возвращаются в Россию. Женечка выросла, стала готом – ходит в черном, красит волосы, наносит соответствующий макияж, мрачно шутит. Ее черный юмор, "терки" со старшим поколением еще не раз порадуют зрителя. Наташа, Вика, младшие дети – не по годам умные, хитрые. Все приключения начинаются с того момента, когда внуки приезжают на лето.

Актеры о сериале

Вот о чем рассказал Федор Добронравов. "Сваты" – очень смотрибельный сериал, он на любую аудиторию – от внуков и до дедов. Там нет пошлости, поднимаются традиционные семейные ценности, там так много природы, так много русского. Его смотрят во всем мире". Актер поделился, что эту кинокартину любят русские, проживающие за границей.

Мнение Татьяны Кравченко о создании: "В "Сватах" гонки не было. Да, там тоже сроки, но если режиссеру не нравилось, как исполнена роль, или если погода не удалась – останавливались и переснимали. Подход был серьезный".

Малоизвестные факты

  • Актрисе, изображавшей выросшую внучку главных героев, пришлось срочно учиться игре на гитаре прямо на съемочной площадке.
  • Роль деда изначально создавалась под актера Федора Добронравова, любимого зрителями.

Где посмотреть

  Ознакомиться с телесериалом "Сваты" можно на YouTube и других ресурсах.

Когда выйдет очередная часть

Новый сезон увидит свет скоро – в 2020 году.

В главных ролях

Татьяна Эдуардовна Кравченко
Татьяна Эдуардовна Кравченко Валентина Будько
Федор Викторович Добронравов
Федор Викторович Добронравов Иван Будько
Людмила Викторовна Артемьева
Людмила Викторовна Артемьева Ольга Ковалева
Анатолий Александрович Васильев
Анатолий Александрович Васильев Юрий Ковалев

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