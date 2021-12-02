Гнать в шею: рассерженный Васильев растоптал Толстоганову и Ревенко

Известный кутюрье и историк моды Александр Васильев раскритиковал образы звезд отечественных сериалов Александры Ревенко и Виктории Толстогановой, в которых они появились на балу для богатых и знаменитых Tatler.
Модельер пришел в ужас от зеленого комбинезона звезды многосерийной драмы "Содержанки" Александры Ревенко. По словам Васильева, наряд 30-летней красавицы не подходит для бала. В таком виде, говорит Александр Александрович, надо ходить по ресторанчикам Геленджика и Анапы или посещать вечеринки на берегу моря. Особенно кутюрье расстроила сумочка Chanel на цепочке.
Васильев напомнил, что на подобного рода мероприятиях существует дресс-код. Даже в XXI веке бал остается балом, тем более, когда устраивается он в Доме Пашкова. Для тех, кто не хочет уделять внимание форме одежды, существуют ночные клубы, говорит историк моды. Дескать, игнорирующих дресс-код надо гнать в шею.
"Ставлю кол за этот образ", – рассердился Александр Васильев.
Досталось от модельера и звезде сериала "Чиновница" Виктории Толстогановой. Васильев отметил, что актриса на балу выглядела "несуразно". Историк моды признался, что у него при взгляде на наряд Толстогановой появляются странные ассоциации. "Что Виктория надела белое термобелье под открытое черное платье" – растоптал артистку эксперт.
Нагоняй от Александра Васильева получила и дочь Виктории Толстогановой, Варвара. Девушка надела белый низ и черный верх, что, по мнению кутюрье, было большой ошибкой. Так, по мнению Васильева, выглядит костюм для репетиций танцовщиц балета.