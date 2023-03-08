"Очень-очень красивый": расставшаяся с мужем Бабкина взяла на содержание нового юнца

Надежда Бабкина времени зря не теряла.

Слухи о расставании Надежды Бабкиной с её молодым мужем бороздили столицу последние несколько месяцев. На днях при общении с журналистами её коллега по шоу "Модный приговор" Александр Васильев подтвердил, что колоритная пара действительно рассталась.

Первоначально маэстро затронул тему застопорившихся съемок на Первом канале, старт которых пока что не планируется. Пока Александр Васильев ждет у моря погоды, Надежда Бабкина уже нашла себе другую рабочий проект. Согласилась стать ведущей нового шоу о моде на НТВ.

Впрочем, Александр Васильев на свою бывшую коллегу зла не держит. Надежде Бабкиной нужно много зарабатывать, чтобы поддерживать своих близких и оплачивать проекты.

"Ей надо содержать театр, кормить внуков, у нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина", – раскрыл тайну певицы Васильев.

Иными словами, Александр Васильев рассказал о том, что расставшаяся с мужем Бабкина взяла на содержание нового юнца. Пользователи Сети, которые узнали об этом откровении, погрязли в догадках. То ли Александр Васильев вытряхнул все подробности её личной жизни случайно, то ли сделал это намеренно. Пожелал, предположили некоторые, отомстить Надежде Бабкиной за уход на конкурирующий канал.

