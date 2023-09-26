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Васильев назвал реальную причину ухода из "Сватов": вот в чем дело

Васильев назвал реальную причину ухода из "Сватов": вот в чем дело
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Народный артист России Анатолий Васильев снялся в первых четырех сезонах сериала "Сваты", однако потом покинул проект. Недавно актер объяснил почему.

В пятом сезоне сериала "Сваты" персонажа, которого играл Анатолий Васильев, решили в прямом смысле похоронить из-за отказа актера сниматься дальше. Такой поступок шокировал поклонников полюбившейся истории про дедушек и бабушек, поэтому зрители требовали от артиста объяснений. Вскоре он заявил, что ему стало просто неинтересно.

Но недавно Васильев ответил на вопрос о причине его ухода из "Сватов" более развернуто. В интервью артист сообщил, что выступал против направления, которое выбрали сценаристы сериала. Анатолий Александрович хотел, чтобы "Сваты" стали более глубокой историей, и не разделял стремления авторов к вводу большого количества новых персонажей.

Последней каплей для Васильева стали слова одного из зрителей "Сватов". По словам артиста, поклонник признался, что смотрит сериал "под пивко". Это разозлило Анатолия Александровича, поэтому он в очередной раз попытался направить проект в другое русло, но, потерпев неудачу, просто ушел.

Судя по словам Александра Васильева, других звезд "Сватов" все устраивало. И Федор Добронравов, и Татьяна Кравченко, и Людмила Артемьева были довольны съемочным процессом, поэтому с удовольствием возвращались на площадку.

26 сентября 2023, 17:20
Анатолий Васильев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Звезда "Сватов" Федор Добронравов предстал в неожиданном амплуа

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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