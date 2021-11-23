"Очень важно увидеть тело": Васильева появилась на прощании Гаркалина

Сегодня прошло прощание с Валерием Гаркалиным. Психолог Наталья Суздальцева рассказала, как это событие могло повлиять на Татьяну Васильеву.

Татьяна Васильева и Валерий Гаркалин были очень близкими друзьями. Коллеги сыграли вместе огромное количество спектаклей и объездили с ними всю Россию. Об этом актриса сама рассказывала СМИ.

Также в субботу стало известно о печальной новости – не стало Валерия Гаркалина. Актер два месяца провел в больнице после того, как у него обнаружили коронавирус. К сожалению, звезда "Ширли-мырли" не смог справиться с недугом.

"На похороны идти нужно, в каком бы стрессе она сейчас не находилась", – ответила Наталья Суздальцева на вопрос о том, нужно ли знаменитости проститься со своим близким товарищем.

Оказалось, что если бы телеведущая не справилась со стрессом и не пошла на прощание с любимцем миллионов, она бы потом об этом жалела. Психолог дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" на этот счет.

"Когда мы не видим близких людей, что они умерли и похоронены, мы можем долгое время не верить этому и для нашей психики это очень травматично. Очень важно увидеть тело близкого человека мертвым, похоронить его и начать период горевания. Отгоревать и продолжать жизнь уже без этого человека, проводив его в мир мертвых достойно и с признанием того, что он умер", – объяснил эксперт.

Напомним, что церемония прощания прошла сегодня в ГИТИСе. В театр пришли коллеги артиста, в том числе и сама Татьяна Васильева. Похороны начнутся сегодня в 15:00.

"Это тяжело для нашей психики, но если мы не закроем этот гештальт, не проводим человека в последний путь то мы будем считать живым того, кто уже умер. Поэтому гораздо проще все сделать вовремя: признать, проводить отгоревать, и жить дальше, храня светлую память", – подытожил врач.

