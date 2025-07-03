На Патриарших прудах начался фестиваль "Театральный бульвар"

Для детей подготовлена специальная программа.

Новую сцену Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар» открыли в Москве на Патриарших прудах. Здесь планируется проводится культурные мероприятия в уникальном формате, когда камерные представления предполагают контакт артистов и зрителей, и включает в себя небольшие постановки и моноспектакли, поэтические чтения и творческие встречи.

Первыми событиями на новой сцене стали моноспектакль «Человеку нужен человек» и концерт с участием звезд театра и кино. На открытии присутствовали заслуженные деятели образования, здравоохранения и культуры столицы, а также выдающиеся спортсменов, то есть те люди, кто своим трудом вносит существенный вклад в развитие и воспитание молодого поколения, укрепляя тем самым будущее Москвы и России.

Новая сцена «Театрального бульвара» разместилась в одном из самых популярных мест города. На протяжении нескольких лет на Патриарших прудах проводятся концерты и другие массовые мероприятия. Каждый человек может приобщиться к искусству в уникальной атмосфере старой Москвы.

Фестиваль «Театральный бульвар» начался 1 июня в рамках проекта «Лето в Москве» и продлится до осени. В программе более 600 театральных постановок с участием более трех тысяч артистов, которые проходят на городских улицах, бульварах, в парках.

Для юных гостей фестиваля подготовили специальную программу. Так, 3 июля в честь открытия фестиваля в парке Политехнического музея запланирована премьера спектакля «Вафельное сердце» с актрисой Юлией Пересильд. В остальные дни на этой же площадке выступят театральные коллективы с постановками «Богатыри», «Дядя Степа», «Сашины сказки». Гостей также ждут музыкальные вечера. На Чистопрудном бульваре москвичи и туристы смогут посмотреть представления, принять участие в читках пьес и послушать стихи молодых поэтов.

Еще одна площадка фестиваля – Московский музей современного искусства. Здесь для детей и подростков будут проходить мастер-классы. Ребята попробуют себя в роли актеров театра теней, научатся создавать кукол и аудиопроекты. Также всех желающих ждут спектакли артистов из Архангельска, Пскова и Москвы. Участие во всех мероприятиях бесплатное, по предварительной регистрации.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.