На площадках "Лета в Москве" ждут юных москвичей и их родителей

С 15 по 20 июля для детей подготовлена насыщенная увлекательная программа.

Посетить тренировки по разным видам спорта, посмотреть представления, научиться танцевать, рисовать, вышивать, продемонстрировать умение быстро собирать пазлы смогут юные жители и гости столицы с 15 по 20 июля в рамках проекта «Лето в Москве».

Любители рисовать могут посетить площадки «Арт-студия» и «Художественная мастерская» Страстном бульваре. Здесь профессионалы обучат детей от шести лет создавать пейзажи, зарисовки и натюрморты в различных художественных техниках. Мастер-классы проводятся с 12:00 до 19:00.

Здесь же на Страстном с 12:00 до 20:00 ребята смогут поиграть в баскетбол или посетить арт-дом с наклейками. На Петровском бульваре с 15 по 18 июля пройдут открытые групповые тренировки по боксу для новичков. Начало в 17:00. На улице Новаторов (дом 8, корпус 2) 15 июля состоятся бесплатные тренировки по рукопашному бою и карате.

Продолжается в Москве и масштабный чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага», в котором могут попробовать свои силы участники от 6 лет. 15 июля соревнования пройдут на Дегунинской улице (дом 15), 16 июля – на Дмитровском шоссе (дом 82). В следующие два дня участников ждут на Ходынском бульваре: 17 июля около дома 1/1, а 18 июля – возле дома 10а. 19 июля состязания пройдут на улице Софьи Ковалевской (дом 1, строение 1). Финал состоится 20 июля на Коптевском бульваре (владение 18). Площадки будут работать с 15:00 до 20:00.

На Тверском бульваре ребят ждут на площадке летнего клуба «Москва». Здесь есть открыта большая зона ретроигр, также можно сразиться в пиклбол, городки, петанк, крокет, пинг-понг и попробовать свои силы на большом и ярком скалодроме. 15 – 18 июля площадка работает с 12:00 до 20:00, 19 – 20 июля – с 12:00 до 21:00.

На площадке «Книга в городе» в Пушкинском сквере в среду, 16 июля, в 12:00 откроется клуб «Сказки Севера». Ребята познакомятся с фольклором коренных народов Севера России, после чего сделают своими руками якутский оберег.

На Чистопрудном бульваре организуют открытые танцевальные мастер-классы для всей семьи. Первое занятие состоится 16 июля в 17:00 на большой сцене. В 19:00 здесь же начнется мастер-класс по бачате. В это же время на средней сцене научат танцевать сальсу. 17 июля в 19:00 на большой сцене пройдет мастер-класс Евгения Папунаишвили, в 20:00 здесь же покажут движения латины, а на средней сцене в 19:00 будут танцевать буги-вуги и линди-хоп. 18 июля в 19:00 на большой сцене проведут занятие по бачате, а на средней — по сальсе.

Подробную программу мероприятий можно посмотреть на сайте проекта «Лето в Москве».