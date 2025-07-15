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Среда 30 июля

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На ВДНХ появится кусочек тропиков

На ВДНХ появится кусочек тропиков

Площадь новой оранжереи с тропическими растениями составит 330 квадратных метров.

Оранжерея с тропическими и субтропическими растениями появится на территории ВДНХ. Она станет частью первого в России биокластера. Здесь смогут работать ученые, а также будут организованы экскурсии для горожан и туристов, мастер-классы для детей, лекции для интересующихся экзотическим миром тропиков и другие интересные и познавательные мероприятия.

Новое пространство биокластера обустроят в южной части сквера на пересечении Хованской улицы и кольцевой дороги, это недалеко от павильонов ВДНХ № 312 и № 516 «Книги». Планируется, что оранжерея с тропическими и субтропическими растениями займет площадь около 330 квадратных метров. Специалисты оборудуют также лабораторию для занятий по изучению растений и их культивированию. По соседству появится лекторий под открытым небом.

Открытие новой оранжерею намечено на 2026 год. В застекленном помещении будет создана особая климатическая зона, в которой можно будет автономно регулировать температуру, влажность и другие важные показатели. Вокруг высадят растения, характерные для московского региона: березу, черемуху, рябину, ели, сосны, ивы и можжевельник.

В настоящее время на территории ВДНХ можно посетить другую оранжерею: она работает с 1959 года в павильоне № 14 «Вычислительная техника и информатика» (бывший «Азербайджанская ССР»). Там гости могут увидеть маслины, гранат, хурму и другие культуры.

Первый российский биокластер на территории главной выставки страны открылся летом текущего года. Это проект Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. Его первая точка – павильон ВДНХ № 29 «Цветоводство и озеленение». До лета 2026 года там появится еще четыре тематические площадки. В частности, павильон № 312 продемонстрирует фундаментальные представления обо всех аспектах биологии. В павильоне № 28 «Пчеловодство» посетителям расскажут о жизни насекомых. В павильоне № 17 расположат экспозицию «Мир динозавров», где воссоздадут природные ландшафты мезозойской эры на территории России – от юрского периода Москвы до мелового периода Чукотки. Частью биокластера также станет открывшийся в 2022 году павильон № 31 «Геология».

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15 июля 2025, 11:34
Фото: mos.ru
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