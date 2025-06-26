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Для съемок сериала о любви Маяковского и Лили Брик в кинопарке "Москино" проложили трамвайные пути

Для съемок сериала о любви Маяковского и Лили Брик в кинопарке "Москино" проложили трамвайные пути
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На площадке также возвели более 30 зданий, воссоздающих улицы Москвы первой трети XX века.

В кинопарке «Москино» начались съемки биографического сериала, посвященного отношениям поэта Владимира Маяковского и Лили Брик. Киноповествование ведется с 1915 года, и для масштабных натурных съемок на площадке пришлось построить декорации Москвы первой трети XX века.

На территории площадью около 19 тысяч квадратных метров появились дома с интерьерами, здание Моссельпрома, корпуса и башни завода, контора, автобусный парк, кафе. По главной улице проложили трамвайные пути, по которым пустили настоящие исторические трамваи. Кроме того, построили дом, в котором жила Лиля Брик, а также доподлинно воссоздали оформление ее квартиры. Режиссер картины Вера Сторожева высоко оценила как новые декорации, построенные специально для проекта про Маяковского, так и имеющиеся в кинопарке «Москино» натурные площадки, в частности, Витебский вокзал» и «Театр Гонзаги», где также снимали некоторые сцены для нового сериала.

Всего за время работы кинопарка «Москино» здесь сняли уже более 120 проектов разных форматов, в том числе 63 сериала, 33 полнометражных фильма и 27 короткометражных картин, клипов и роликов. Самыми востребованными площадками для съемок стали «Центр Москвы», «Витебский вокзал» и «Аэропорт Юрово».

В 2025 году в кинопарке «Москино» открыли еще шесть натурных декораций. Так, для работы над картиной «В списках не значился» построили «Брестскую крепость». По архивным чертежам и фотографиям удалось воссоздать костел Святого Казимира, разрушенный в Бресте в начале Второй мировой войны, Тереспольские ворота, здания казарм и другие объекты. Еще в числе новых декораций – «Палаты князя Андрея», где снимали сериал «Князь Андрей» о жизни сына Юрия Долгорукого. Эта площадка позволяет показать редкую архитектуру XII века с резными колоннами и расписными храмами.

В общей сложности сейчас на территории кинопарка «Москино» обустроено 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. Москвичи и туристы могут посетить кинопарк, увидеть своими глазами места съемок любимых картин, принять участие в конкурсах и мастер-классах, посвященных миру кино.

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26 июня 2025, 12:04
Фото: mos.ru
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