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Набережные Яузы украсили более 700 взрослых деревьев

Набережные Яузы украсили более 700 взрослых деревьев
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Предназначенные для улиц Москвы саженцы сначала в течение нескольких лет выращивают в питомниках.

Прогулки по набережным реки Яузы, проект по благоустройству которых был реализован в прошлом году, стали еще приятнее благодаря высаженным там крупномерным деревьям. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, за последнее время к имеющейся растительности вдоль набережных прибавились более 700 взрослых деревьев разных видов.

Озеленение – обязательный этап всех столичных проектов благоустройства. Где и какие растения будут расти, решают специалисты. Так, на набережных Яузы высадили клены, яблони, дубы и вязы высотой от двух до шести метров.

Деревья в Москве высаживают по отработанной схеме. Сначала делают ямы, в которых обустраивают дренажный слой и насыпают плодородный грунт. Это защищает корни от гниения, обеспечивает необходимую вентиляцию и присутствие важных питательных веществ. Затем в эти заранее подготовленные ямы помещают деревья. Это уже взрослые растения с развитой корневой системой, предварительно выращенные в специализированных питомниках, где они проходят и подготовку к пересадке. Все деревья адаптированы к сложным условиям мегаполиса и соответствуют визуальному облику уличного пространства.

Высадка дополнительных деревьев – одно из важнейших направлений формирования комфортной городской среды. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Благодаря этому любая территория в мегаполисе становится более комфортной и уютной.

Использование взрослых высоких деревьев для озеленения столичных улиц и оживленных магистралей предусмотрено новым московским стандартом. Первые липы-крупномеры были высажены в 2016 году на Тверской улице. Потом взрослые липы и вязы, яблони и черемуха, дубы и березы украсили многие столичные набережные, центральные улицы, площади, другие общественные пространства. В планах на 2025 год – высадить более восьми тысяч деревьев. Они появятся, в том числе, на Профсоюзной улице, Волгоградском проспекте, Щелковском шоссе, а также в парках, рядом со школами и больницами. В дальнейшем, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в городе продолжат высаживать в среднем по восемь тысяч деревьев ежегодно.

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18 июня 2025, 16:14
Фото: mos.ru
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