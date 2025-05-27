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Вторник 27 мая

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Лето в Зеленом театре: москвичей приглашают на концерты под открытым небом на ВДНХ

Лето в Зеленом театре: москвичей приглашают на концерты под открытым небом на ВДНХ
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Открытие сезона запланировано на 30 мая

Зеленый театр ВДНХ – одна из самых атмосферных концертных площадок в Москве, где в теплое время года проходят самые разнообразные культурные мероприятия на любой вкус и возраст. Программа на ближайшее лето уже сформирована: с 30 мая по 14 сентября здесь запланировано более 70 концертов, стендап-шоу, музыкальных программ и других ярких событий под открытым небом.

Откроет новый сезон «Женский cтендап». 30 мая на сцене выступят Ирина Мягкова, Мария Маркова, Саша Муратова, Сауле Юсупова, Маргарита Родина, Карина Мейханаджян, Белла Малу, Найка Казиева, Елизавета-Варвара Аранова и Вика Македонская.

31 мая, в свой день рождения, в Зеленом театре выступит легенда рок-музыки Владимир Кузьмин. 1 июня выйдет на сцену певица Polnalyubvi. 3 июня москвичей приглашают на благотворительный вечер струнного оркестра Lumisfera в поддержку фонда Константина Хабенского. Зрители насладятся уникальным синтезом музыки, света и живого исполнения. Все средства от продажи билетов направят на помощь детям и молодым людям с опухолями мозга. Выступления оркестра Lumisfera состоятся также 4, 11, 18 и 25 июня.

6 июня посетители услышат любимые хиты группы «Чиж & Co», а 7 и 8 июня – композиции группы «Мельница». 12 июня с программой «Рок-хиты с симфоническим оркестром» выступит Olympic Orchestra. Он представит легендарные композиции Deep Purple, Depeche Mode, AC/DC, Nirvana, Queen, Metallica, Rammstein, «Короля и Шута» и других культовых групп. 14 июня состоится большой концерт группы «Пикник».

В июне на сцене Зеленого театра также ждут Владимира Преснякова, Дмитрия Маликова, Стаса Михайлова, оркестр Imperialis Orchestra, легенду джаза Даниила Крамера, музыкантов – лауреатов международных конкурсов и участников танцевальных шоу.

Узнать подробнее о программе мероприятий Зеленого театра можно на официальном сайте ВДНХ.

Проект «Лето в Москве» – главное событие сезона, которое пройдет в столице уже второй раз, объединяя как уже полюбившиеся горожанам и туристам мероприятия, так и новые – оригинальные и красочные. Благотворительные, культурные и спортивные события будут проходить ежедневно во всех районах Москвы до 7 сентября.

Шоу-бизнес в Telegram

27 мая 2025, 14:15
Фото: пресс-служба ВДНХ/ mos.ru
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