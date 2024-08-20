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Погружение в инновации: "Лужники" стали центром притяжения на фестивале "Москва 2030"

Погружение в инновации: "Лужники" стали центром притяжения на фестивале "Москва 2030"
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Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" предоставляет уникальную возможность совместить познавательный и развлекательный отдых.

Олимпийский комплекс "Лужники" стал одной из ключевых площадок масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", посвященного развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям. Более 30 различных локаций, расположенных по всему городу, предлагают гостям множество увлекательных событий и активностей.

Территория "Лужников" превратилась в настоящий центр притяжения для посетителей всех возрастов. Здесь можно не только насладиться водными процедурами в бассейне, но и принять участие в захватывающих квестах и мастер-классах. Например, гости могут попробовать свои силы в тушении виртуального пожара или отыскать раритетные монеты в песке.

Фото: О. Сосницкий / www.mos.ru

Особого внимания заслуживает площадка, подготовленная комплексом городского хозяйства Москвы. Здесь расположился настоящий чудо-городок с яркими аттракционами, играми и развлечениями для детей. Посетители могут ознакомиться с работой Мосводоканала, узнать о качестве столичной воды, а также поучаствовать в интерактивных экспериментах.

Одной из самых популярных фотозон стал левитирующий фонтан, из которого струится вода, создавая эффект невесомости. Рядом расположились футуристические арки, обдающие гостей освежающим паром. Кроме того, на территории можно увидеть фонари-петуньи, реагирующие на движение и раскрывающиеся над посетителями.

Фото: О. Сосницкий / www.mos.ru

Южный спортивный центр предлагает еще больше возможностей для активного отдыха. Здесь можно поиграть в пляжный волейбол и футбол, настольный теннис и хоккей, а также освоить основные элементы паркура под руководством профессиональных спортсменов. Особый интерес вызывают площадки, объединяющие спорт и цифровые технологии, такие как фиджитал-турниры и кибербар.

Одной из самых захватывающих декораций стала конструкция для паркура, вдохновленная фильмом Люка Бессона "13-й район". Профессиональные спортсмены демонстрируют здесь головокружительные трюки, а все желающие могут попробовать себя под их руководством.

Помимо развлекательной программы, форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" предлагает гостям возможность ознакомиться с современными достижениями столицы и заглянуть в будущее столицы. Посетители могут узнать об экономике города, его природных территориях и парках, а также принять участие в интерактивных играх, моделирующих развитие мегаполиса.

Телеграм канал

20 августа 2024, 14:22
Фото: О. Сосницкий / www.mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

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