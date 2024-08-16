Какие соцучреждения можно посетить в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Гордон назвала истинную причину развода Алсу Тесты Сенсационное заявление дочери Киркорова о матери Игры Сонник

Топ новостей недели

Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и БрухуновойТеперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой "Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт МиддлтонНайдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон

Лента новостей

Пятница 16 августа

00:14Как познакомить парня с мамой: 7 дельных советов 22:50Какие соцучреждения можно посетить в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" 22:19Пелагея отомстила бывшему мужу за слезы семилетней дочери 21:46Костенко нажила серьезные проблемы после рождения четвертого ребенка 20:15А где Сердюков? У Бородиной случилась истерика на свадьбе 18:55Продюсер назвал сроки возвращения оскандалившейся Глюкозы на сцену после лечения 18:42"Самый лучший в мире": Боня предъявила публике нового партнера 18:1221 год брака: Наталья Штурм развелась с мужем-тираном 18:11На Камчатке завершилась "менделеевская" смена форума "Экосистема. Заповедный край" 17:48Лолита сделала сенсационное заявление о женитьбе Лепса на 18-летней избраннице 17:32"У нас прибавление": объявившая о пополнении в семье Гагарина показала малыша 17:13В народную программу команды Собянина в МГД войдут новые проекты поддержки ДНР 16:46Эксперт по туризму советует посетить площадку "Московского чаепития" 16:16"Пожалеешь еще сто раз": готовящейся к свадьбе Бородиной предрекли скорый конец 15:55Подхватившую инфекцию Наташу Королеву экстренно госпитализировали 15:23Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти 14:33Фитнес-марафон в выходные в Москве: зумба, барре и стретчинг 14:16ТЕСТ: Вставь пропущенное слово в знаменитую фразу из советского фильма 13:45Первый этап программы реновации завершен в 47 районах Москвы 13:05В Москве построят четыре спорткомплекса общей площадью 22,8 тысячи квадратных метров 12:54Влюбленная Бородина готовится к свадьбе: торжество пройдет на Алтае 12:36Здание школы на 825 мест на Волоколамском шоссе готово почти на 90% 12:26Оголившаяся Орбакайте замечена в ночном клубе в компании чужих мужиков: шок 11:14Опозорившаяся Глюк'oZа наотрез отказалась лечиться 10:28Бари Алибасов серьезно болен: врачи поставили неутешительный диагноз 09:42Вскрылись страшные подробности аферы с Долиной: Пострадавших больше 08:49Павел Прилучный предъявил публике взрослого сына 04:43Вот где собака зарыта: королевский биограф рассказал правду о семье монархов 00:17Близкая подруга рассказала о проблемах в семье Леры Кудрявцевой 22:32Москвичей приглашают на фестиваль здорового образа жизни в парке "Ходынское поле" 22:015 самых популярных маршрутов онлайн-гида "Узнай Москву" в летний сезон 21:27Новый маршрут для прогулок по столице открыл фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" 21:12Гузеева перед возвращением в Россию отдала свою малышку чужим людям 20:55Вернисаж и арт-маркет на Никитском бульваре: что ждет участников 20:23Новый облик станции Царицыно МЦД-2: создание комфортного транспортного хаба 19:51Новые жилые комплексы по программе реновации появятся в Конькове и Бескудниковском 19:49Известный певец раскрыл детали конфликта Градского и Пугачевой из-за оскорбительной выходки 19:15В Москве восстановят 17 домов с уникальными фасадными элементами 18:44Театр, музыка и наука ждут гостей форума "Москва 2030" в Гостином дворе 18:29Дочь Киркорова во время отдыха сделала сенсационное заявление о матери 18:10Посвященный пионерскому движению винтажный маркет открылся на Чистопрудном бульваре 17:25Светящаяся от счастья Бабкина с молодым фаворитом показала малыша и произвела фурор 17:02В "Сколкове" установили огромный ноутбук в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" 16:43Андрей Воробьев сообщил о скором открытии двух общественных пространств и веломаршрута в Дубне 16:41Бесплатные показы и экскурсии: что ждет гостей Московской недели кино 16:00Московский универмаг российских дизайнеров "Лето": тренды и предпочтения покупателей 15:42Забиравшая у Долиной деньги для мошенников женщина заговорила в полиции: Подставили 15:31На форуме-фестивале "Москва 2030" проходят встречи с участниками СВО 14:02"За деньги да": обнищавший за границей Галкин* продался российским богачам 13:30Тест: узнайте советский мультфильм по одному кадру
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Какие соцучреждения можно посетить в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Какие соцучреждения можно посетить в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"
118

Горожане могут составить более полное представление о том, как развивается социальная инфраструктура Москвы и какие передовые технологии в ней применяются.

Москвичи и гости столицы получили уникальную возможность познакомиться с инновационными решениями в социальной сфере города. В рамках масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе представлены самые передовые разработки, но это не единственный способ узнать о них.

Организаторы мероприятия подготовили серию бесплатных экскурсий, которые позволят москвичам изнутри увидеть работу различных социальных учреждений столицы. В августе и сентябре жители города смогут посетить центры ментального здоровья, Дворец пионеров на Воробьевых горах, центры московского долголетия, обновленные школы, флагманский центр городской клинической больницы и другие объекты.

Особое внимание привлекают экскурсии в недавно открывшиеся центры ментального здоровья. Здесь можно ознакомиться с методами инструментальной терапии, попробовать аппараты биологической обратной связи, свето– и гипоксиотерапии, а также технологии виртуальной реальности. Специалисты расскажут, как сохранить душевное равновесие и спокойствие в условиях современного ритма жизни.

Не меньший интерес вызывают и другие социальные учреждения. Во Дворце пионеров на Воробьевых горах гостям поведают об истории создания этого легендарного места, особенностях его территории и архитектуры, а также о реализации образовательных программ и масштабных проектов. Центры московского долголетия продемонстрируют свою деятельность по поддержке активного образа жизни пожилых людей.

Кроме того, москвичи смогут первыми посетить обновленные школы после капитального ремонта, ознакомиться с работой Кадрового центра Департамента здравоохранения, Центра "Профессии будущего" и Единого центра поддержки участников специальной военной операции. В ближайшее время откроется и флагманский центр городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, который также будет доступен для посещения.

Все экскурсии бесплатны, но для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте форума-фестиваля moscow2030.mos.ru. Количество мест ограничено, поэтому желающим стоит поторопиться.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" будет работать до 8 сентября. На это время Гостиный Двор стал интерактивным мультимедийным пространством с уникальной экспозицией, посвященной развитию образования, здравоохранения и социальной защиты. Вход для всех посетителей свободный.

Телеграм канал

16 августа 2024, 22:50
Фото: М. Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Эксперт по туризму советует посетить площадку "Московского чаепития"

Театр, музыка и наука ждут гостей форума "Москва 2030" в Гостином дворе

Фитнес-марафон в выходные в Москве: зумба, барре и стретчинг

Фитнес-марафон в выходные в Москве: зумба, барре и стретчинг
Насыщенная спортивная и культурная программа позволяет каждому найти занятие по душе и с пользой провести время на свежем воздухе. Столица продолжает радовать жителей и гостей города разнообразной культурно-развлекательной программой в рамках масштабного фестиваля "Лето в Москве.

Первый этап программы реновации завершен в 47 районах Москвы

Первый этап программы реновации завершен в 47 районах Москвы
За прошлый год в Москве было передано под заселение почти 60 новостроек. Программа реновации жилого фонда Москвы, ключевой градостроительный проект столицы, отметила свое семилетие.

В Москве построят четыре спорткомплекса общей площадью 22,8 тысячи квадратных метров

В Москве построят четыре спорткомплекса общей площадью 22,8 тысячи квадратных метров
Возведение спортивных объектов в столице ведется не только за счет бюджетных средств, но и с привлечением частных инвестиций. В 2024 году в Москве планируется возвести 15 спортивных комплексов за счет частных инвестиций и городского бюджета.

Здание школы на 825 мест на Волоколамском шоссе готово почти на 90%

Здание школы на 825 мест на Волоколамском шоссе готово почти на 90%
Близится к завершению строительство школы на северо-западе Москвы. В Москве в последние годы наблюдается активное строительство социальной инфраструктуры, в том числе учебных заведений.

Москвичей приглашают на фестиваль здорового образа жизни в парке "Ходынское поле"

Москвичей приглашают на фестиваль здорового образа жизни в парке "Ходынское поле"
Проект "Мой спортивный район" был создан в 2022-м и с каждым годом становится все более популярным среди москвичей. Столичные жители, неравнодушные к спорту и активному отдыху, смогут принять участие в фестивале "Мой спортивный район", который пройдет в субботу, 17 августа, в парке "Ходынское поле".

Выбор читателей

15/08ЧтвРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского 15/08ЧтвОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву 15/08ЧтвВсплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой 15/08ЧтвКатя Гордон назвала истинную причину развода Алсу: больше года скрывала правду 15/08ЧтвНазвана настоящая причина ненависти Пугачевой к Шаману 15/08ЧтвДочь Киркорова во время отдыха сделала сенсационное заявление о матери