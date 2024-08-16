Какие соцучреждения можно посетить в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Горожане могут составить более полное представление о том, как развивается социальная инфраструктура Москвы и какие передовые технологии в ней применяются.

Москвичи и гости столицы получили уникальную возможность познакомиться с инновационными решениями в социальной сфере города. В рамках масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе представлены самые передовые разработки, но это не единственный способ узнать о них.

Организаторы мероприятия подготовили серию бесплатных экскурсий, которые позволят москвичам изнутри увидеть работу различных социальных учреждений столицы. В августе и сентябре жители города смогут посетить центры ментального здоровья, Дворец пионеров на Воробьевых горах, центры московского долголетия, обновленные школы, флагманский центр городской клинической больницы и другие объекты.

Особое внимание привлекают экскурсии в недавно открывшиеся центры ментального здоровья. Здесь можно ознакомиться с методами инструментальной терапии, попробовать аппараты биологической обратной связи, свето– и гипоксиотерапии, а также технологии виртуальной реальности. Специалисты расскажут, как сохранить душевное равновесие и спокойствие в условиях современного ритма жизни.

Не меньший интерес вызывают и другие социальные учреждения. Во Дворце пионеров на Воробьевых горах гостям поведают об истории создания этого легендарного места, особенностях его территории и архитектуры, а также о реализации образовательных программ и масштабных проектов. Центры московского долголетия продемонстрируют свою деятельность по поддержке активного образа жизни пожилых людей.

Кроме того, москвичи смогут первыми посетить обновленные школы после капитального ремонта, ознакомиться с работой Кадрового центра Департамента здравоохранения, Центра "Профессии будущего" и Единого центра поддержки участников специальной военной операции. В ближайшее время откроется и флагманский центр городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, который также будет доступен для посещения.

Все экскурсии бесплатны, но для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте форума-фестиваля moscow2030.mos.ru. Количество мест ограничено, поэтому желающим стоит поторопиться.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" будет работать до 8 сентября. На это время Гостиный Двор стал интерактивным мультимедийным пространством с уникальной экспозицией, посвященной развитию образования, здравоохранения и социальной защиты. Вход для всех посетителей свободный.