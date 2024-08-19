Эвакуированные из Курской области дети посетили форум-фестиваль "Москва 2030"

Дети, эвакуированные из Курской области, стали участниками уникального события, посетив площадку форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в инновационном центре "Сколково". Это мероприятие организовано при поддержке Правительств Москвы и Московской области, а также института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.



Более 80 детей и их сопровождающих родственников получили возможность погрузиться в мир современных технологий и инноваций. Во время экскурсии ребята узнали о различных направлениях науки и техники, таких как робототехника, искусственный интеллект, дополненная реальность и биотехнологии.

Им рассказали о профессиях будущего, которые будут актуальны для российской экономики. Особенно интересной для детей оказалась профессия инженера-проектировщика роботов. Эти специалисты занимаются созданием виртуальных моделей прототипов и проводят инженерный анализ, что открывает перед молодым поколением новые горизонты в мире технологий.

В лаборатории 3D-прототипирования детям продемонстрировали процесс создания прототипов из различных материалов — пластика, гипса и металла. Ребята узнали о профессиях, связанных с этой областью, таких как создатель 3D-моделей и инженер по 3D-печати. Это вдохновило их на размышления о собственном будущем и возможностях, которые предоставляет современная наука.

На одной из флагманских площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" ребята смогли участвовать в развлекательных и образовательных мероприятиях. Выставка креативных арт-объектов привлекла внимание детей, а на спортивной площадке они могли попробовать свои силы в футболе, регби, гольфе, баскетболе и других видах спорта. Это создало атмосферу веселья и дружбы, что особенно важно для детей, переживших трудные времена.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит с 1 августа по 8 сентября на более чем 30 площадках города. Он представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. Посетители имеют уникальную возможность увидеть, каким будет мегаполис в будущем, и познакомиться с современными достижениями столицы. Это не только образовательный проект, но и важная инициатива, направленная на поддержку детей в сложных жизненных ситуациях, помогая им мечтать о будущем и вдохновляться новыми знаниями.