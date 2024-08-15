Театр, музыка и наука ждут гостей форума "Москва 2030" в Гостином дворе

Театральный и музыкальный марафоны ждут гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Москва готовится удивить гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" насыщенной культурной программой. Организаторы мероприятия подготовили для посетителей более двух десятков ярких театральных постановок и музыкальных выступлений. Место встречи – Гостиный двор.

Одним из главных событий станет литературно-музыкальный спектакль, посвященный творчеству двух легендарных поэтов – Анны Ахматовой и Владимира Маяковского (27 августа в 19:00). Зрители смогут погрузиться в атмосферу воображаемой встречи этих ярких личностей, которой в реальности никогда не было. Не менее захватывающим обещает стать спектакль "Моцарт и Сальери. Версия", раскрывающий новые грани знаменитого сюжета (29 августа в 19:00).

Особое внимание на форуме уделят семейным представлениям. Так, подростков и их родителей приглашают на постановку Театра Терезы Дуровой "Переходный возраст" (23 августа в 19:00), затрагивающую актуальные вопросы взросления. Для любителей экспериментальных форм искусства подготовлена работа, посвященная жизни и творчеству Владимира Маяковского – "Без галош элегантнее" (15 августа в 19:00)

Ценителей классической музыки ждут выступления солистов Большого театра России, которые представят фрагменты из знаменитых балетных спектаклей (18 августа в 19:00). Также в программе – цикл научно-популярных концертов, где оркестр "Виртуозы Москвы" в сопровождении ученых-экспертов познакомит юных зрителей с интересными фактами из мира науки (25 и 31 августа в 12:00)

Особого внимания заслуживает иммерсивный театр "Семейные истории", погружающий посетителей в различные жизненные этапы – от юности до старости. Постановка поможет найти ответы на волнующие вопросы и вовремя обратиться за необходимой помощью.

Таким образом, организаторы форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" подготовили насыщенную культурную программу, способную удовлетворить самые разнообразные вкусы и интересы гостей мероприятия. От классических балетных шедевров до экспериментальных театральных работ – каждый найдет здесь что-то по душе.