Эксперт по туризму советует посетить площадку "Московского чаепития"

Эксперт по туризму, руководитель специальных проектов и разработки контента АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Евгения Сумина поделилась своим мнением о значении городских фестивалей в привлечении гостей в столицу.



По прогнозам специалиста, к 2030 году событийный туризм сможет привлечь в Москву около 7,3 миллионов туристов. Фестивали сыграют в этом ключевую роль.

Одним из ярких примеров таких мероприятий является фестиваль «Московское чаепитие». Основная площадка этого фестиваля расположена на Тверской площади, где гости могут не только насладиться атмосферой традиционного московского гостеприимства, но и узнать о культурных особенностях столицы. "Московское чаепитие" предлагает уникальную возможность для москвичей и туристов погрузиться в традиции русского чаепития, что создает неповторимый опыт и воспоминания.

Сумина подчеркнула, что впечатления являются важнейшим направлением форума-фестиваля "Москва 2030". Эти впечатления становятся тем ресурсом, который помогает как местным жителям заново открыть для себя любимый город, так и туристам увидеть Москву с новых, неожиданных сторон. "Каждое событие — это возможность для людей связаться с культурой, историей и атмосферой города", — добавила она.

Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит с 1 августа по 8 сентября и охватывает более 30 площадок города. Из них 16 расположены в знаковых местах, таких как парк "Зарядье", парк Горького, "Манеже" и Гостином Дворе. На этих площадках организованы экспозиции, посвященные различным темам: от технологий и градостроительства до здоровья и долголетия, спорта и гастрономии.

Городские фестивали не только обогащают культурную жизнь столицы, но и становятся важным инструментом для привлечения туристов. Они помогают создать уникальную атмосферу, способствующую обмену опытом и культурному взаимодействию. В результате, такие события формируют положительный имидж Москвы как центра событийного туризма и делают город более привлекательным для гостей из разных уголков мира.