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Продолжается строительство дороги вблизи вокзала Нижегородская

Продолжается строительство дороги вблизи вокзала Нижегородская
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Общая протяженность дороги составит 130 метров. Она будет находиться в Орехово-Зуевском проезде.

Строительство новой автомобильной дороги, расположенной на месте бывшего примыкания к шоссе Фрезер, продолжается. Объект находится в Орехово-Зуевском проезде. Общая протяженность составляет 130 метров. Строительство ведется в рамках формирования инфраструктуры для городского вокзала Нижегородская.

Сейчас завершены работы по срезу и выемке грунта на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает столичный департамент строительства.

«Сейчас слоями укладывают песок, гравий и щебень — они послужат основанием и обеспечат долговечность дорожному полотну. Затем будет уложен слой асфальтобетона, которого потребуется около 400 тонн. Для безопасного передвижения пешеходов вдоль новой автодороги запроектированы тротуары, а вдоль железной дороги — в месте примыкания к станции Нижегородская четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) — на территории площадью 350 квадратных метров уже завершены работы по устройству гранитного покрытия тротуара», — отметили в ведомстве.

Отметим, что городской вокзал Нижегородская объединяет одноименные станции Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, станции Московского центрального кольца, МЦД-4 и остановки наземного транспорта.

Для обеспечения максимального комфорта пассажиров, включая маломобильных граждан, на территории вокзала создана безбарьерная среда: на переходах предусмотрены лестницы с пандусами, лифты и эскалаторы.

Напомним, ранее в столичной мэрии сообщали о строительстве на территории города 14 километров дорог на 25 площадках. В новых микрорайонах появятся не только улицы местного значения, но и внутриквартальные проезды, наземные пешеходные переходы. В том числе будут реконструированы магистральные дороги общей протяженностью около двух километров. Новая улично-дорожная сеть появится в 21 районе во всех столичных округах.

Важно уточнить, что по программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.

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29 июля 2024, 14:50
Чингаев Ярослав / АГН Москва / www.mskagency.ru
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