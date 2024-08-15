На форуме-фестивале "Москва 2030" проходят встречи с участниками СВО

Долина стала жертвой мошенников Тесты Меладзе может возобновить концерты в России Игры Сонник

Топ новостей недели

Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и БрухуновойТеперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой "Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт МиддлтонНайдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон

Лента новостей

Четверг 15 августа

16:00Московский универмаг российских дизайнеров "Лето": тренды и предпочтения покупателей 15:42Забиравшая у Долиной деньги для мошенников женщина заговорила в полиции: Подставили 15:31На форуме-фестивале "Москва 2030" проходят встречи с участниками СВО 14:02"За деньги да": обнищавший за границей Галкин* продался российским богачам 13:30Тест: узнайте советский мультфильм по одному кадру 13:25На проекте Рувики появилась статья, посвященная выборам в Мосгордуму 12:02Москва: ТОП-5 развлечений на выходных 11:53В Москве протестируют все способы голосования 23 августа 11:42Для участников СВО подготовили экскурсионную программу в рамках "Москвы 2030" 11:36Катя Гордон назвала истинную причину развода Алсу: больше года скрывала правду 10:4852-летняя Марина Федункив беременна 10:01Всплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой 09:49Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву 09:08Россияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского 08:4863-летняя Катя Семенова откровенно рассказала о наступлении у нее "бабкиных дней" 06:05Названа настоящая причина ненависти Пугачевой к Шаману 03:22Бородина прочит своей дочери карьеру модели 00:17Химические пилинги летом – а можно ли? 22:19"Хочу кричать": чудом оставшаяся в живых Боня сообщила о пугающих планах 21:56Все как у Долиной: семья Пригожина потеряла квартиру из-за действий мошенников 20:49Кудрявцева откровенно рассказала о последствиях перенесенной операции: Жесть 20:46Асфальт на участке Тверской улицы заменят по технологии бесшовной укладки 20:29"Дом-2" в шоке от Агаповой: "Флирт – это нормально!" 20:18"Набедокурил": Ефим Шифрин остался без денег из-за постыдного поступка 20:05Адвокат заявил о желании Абрамова сохранить семью с Алсу на фоне бракоразводного скандала 19:16"Это очень опасная штука": Девятова рассказала о зависимости SHAMAN'a 19:02В принципиальном конфликте семьи покойного Шатунова и Разина поставлена жирная точка 18:19Волочкова прошлась по россиянам из-за слов о квартире Долиной: Сидят в своих трущобах 17:58Счета заблокированы: у Веры Сотниковой серьезные проблемы 17:05Москвичи отправили пострадавшим в Курской области более 4 млн рублей 16:45Диагноз скрывать не стал: состояние Преснякова резко ухудшилось – концерты отменены 16:11У оказавшегося в тяжелом финансовом положении Шаляпина опускаются руки 15:56"Карты раскрыты": прячущая любовника Бузова больше не стала молчать о случившемся 13:30Мигель лишился самого дорогого 12:48Что стало с шикарной квартирой покойного Бориса Моисеева в Юрмале 12:34 Фестиваль спорта пройдет 17 августа в парке "Ходынское поле" 12:19Тест для настоящих знатоков советских фильмов 11:30Пропавшую Елену Кондулайнен нашли на больничной койке 11:02Возможен летальный исход: врачи предупредили больную Пугачеву об опасности 10:30Долина выгнала на улицу мать-одиночку 10:07Цветущего и стильного Леонтьева неожиданно заметили в отеле города Кирова 09:35Недавно родившая Арзамасова решилась на третьего 08:44Народ с трудом узнал появившегося на публике Петра Чернышева 06:11Приводит ли курение вейпов к раку? Рассказывает онколог 03:29Свадьба Лепса и его молодухи состоится ближе к концу года 00:19Дженнифер Лопес передумала разводиться с Беном Аффлеком 22:05Брухунова одобряет: Асмус предъявила любимого мужчину – ему 65 21:21Водонаева публично обратилась к пластическому хирургу и раскрыла планы сделать операцию 20:14Пригожин вскрыл главную проблему в печально известной истории с квартирой Долиной 19:23Посылает сигналы матери? В действиях Орбакайте увидели скрытый смысл
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На форуме-фестивале "Москва 2030" проходят встречи с участниками СВО

На форуме-фестивале "Москва 2030" проходят встречи с участниками СВО
110

Встречи с участниками боевых действий проводятся каждый вторник.

Москва движется вперед, и благодаря этому остается одним из самых современных и технологичных мегаполисов мира. Этот процесс развития и преобразований нашел свое отражение в масштабном форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", который проходит в городе до 8 сентября.

Данное мероприятие представляет москвичам и гостям города ключевые инновации, охватывающие все сферы жизни мегаполиса. На протяжении нескольких недель на более чем 30 площадках по всему городу проходят разнообразные культурные, спортивные, образовательные и другие события, демонстрирующие передовые достижения столицы.

Одной из особенностей форума является еженедельное проведение встреч с участниками специальной военной операции (СВО). Эти встречи, организованные на молодежной точке "Телепорт" в Парке Горького, дают возможность горожанам напрямую пообщаться с героями, защищающими интересы России. Участники делятся своим опытом, рассказывают о важности патриотического воспитания и необходимости защиты Отечества. Такая встреча, например, состоялась во вторник, 13 сентября.

Особое внимание на этих встречах уделяется теме гражданской ответственности. Герои специальной операции подчеркивают, что каждый россиянин должен осознавать свою роль в обеспечении безопасности страны и быть готовым встать на ее защиту в случае необходимости. Эти встречи призваны вдохновлять молодежь на активную гражданскую позицию и воспитывать в них чувство патриотизма.

"Патриотизм проявляется не только на поле боя. Это ежедневный труд, участие в общественных инициативах, стремление сделать жизнь вокруг себя лучше. Только сплоченное гражданское общество способно противостоять любым вызовам", — отметил один из участников встречи.

Бесплатные встречи проходят каждую неделю по вторникам. Чтобы узнать о программе предстоящих мероприятий на молодежной точке "Телепорт", посетите официальный сайт форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Организатором является проект "Молодежь Москвы" городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

Телеграм канал

15 августа 2024, 15:31
Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Для участников СВО подготовили экскурсионную программу в рамках "Москвы 2030"

Какие мероприятия форума-фестиваля "Москва 2030" можно посетить на этой неделе

Московский универмаг российских дизайнеров "Лето": тренды и предпочтения покупателей

Московский универмаг российских дизайнеров "Лето": тренды и предпочтения покупателей
Что покупают посетители универмага "Лето" на площади Революции? В самом центре Москвы, недалеко от станции метро "Площадь Революции", открылся новый универмаг российских дизайнеров под названием "Лето".

Пересадки на метро и МЦД: как будет работать ВСМ-1 в Москве

Пересадки на метро и МЦД: как будет работать ВСМ-1 в Москве
Четыре московских вокзала станут остановками первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1). Москва готовится к грандиозному проекту, который кардинально изменит транспортную инфраструктуру столицы и всего центрального региона России.

Спортивный комплекс с бассейном и манежем возведут в районе Коньково

Спортивный комплекс с бассейном и манежем возведут в районе Коньково
Инвестор получил участок для строительства спортивного объекта в районе Коньково. В районе Коньково, неподалеку от станции метро "Беляево", появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

1,5 километра новых труб: модернизация газовой инфраструктуры в Савеловском районе

1,5 километра новых труб: модернизация газовой инфраструктуры в Савеловском районе
Завершено более 80% работ по модернизации газопровода в Савеловском районе Северного административного округа (САО) Москвы. В Савеловском районе активно ведется реконструкция устаревших газопроводов.

Погружение в историю: аудиогиды по усадьбам Басманного района

Погружение в историю: аудиогиды по усадьбам Басманного района
Сервис Russpass предлагает восемь бесплатных аудиогидов по усадьбам одного из районов ЦАО Москвы. Басманный район Москвы – это настоящий кладезь исторических сокровищ, хранящих в себе многовековые традиции русской усадебной культуры.

Выбор читателей

15/08ЧтвРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского 15/08ЧтвОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву 14/08СрдНарод с трудом узнал появившегося на публике Петра Чернышева 14/08СрдДиагноз скрывать не стал: состояние Преснякова резко ухудшилось – концерты отменены 14/08СрдДолина выгнала на улицу мать-одиночку 14/08Срд"Это очень опасная штука": Девятова рассказала о зависимости SHAMAN'a