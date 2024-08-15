На форуме-фестивале "Москва 2030" проходят встречи с участниками СВО

Встречи с участниками боевых действий проводятся каждый вторник.

Москва движется вперед, и благодаря этому остается одним из самых современных и технологичных мегаполисов мира. Этот процесс развития и преобразований нашел свое отражение в масштабном форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", который проходит в городе до 8 сентября.

Данное мероприятие представляет москвичам и гостям города ключевые инновации, охватывающие все сферы жизни мегаполиса. На протяжении нескольких недель на более чем 30 площадках по всему городу проходят разнообразные культурные, спортивные, образовательные и другие события, демонстрирующие передовые достижения столицы.

Одной из особенностей форума является еженедельное проведение встреч с участниками специальной военной операции (СВО). Эти встречи, организованные на молодежной точке "Телепорт" в Парке Горького, дают возможность горожанам напрямую пообщаться с героями, защищающими интересы России. Участники делятся своим опытом, рассказывают о важности патриотического воспитания и необходимости защиты Отечества. Такая встреча, например, состоялась во вторник, 13 сентября.

Особое внимание на этих встречах уделяется теме гражданской ответственности. Герои специальной операции подчеркивают, что каждый россиянин должен осознавать свою роль в обеспечении безопасности страны и быть готовым встать на ее защиту в случае необходимости. Эти встречи призваны вдохновлять молодежь на активную гражданскую позицию и воспитывать в них чувство патриотизма.

"Патриотизм проявляется не только на поле боя. Это ежедневный труд, участие в общественных инициативах, стремление сделать жизнь вокруг себя лучше. Только сплоченное гражданское общество способно противостоять любым вызовам", — отметил один из участников встречи.

Бесплатные встречи проходят каждую неделю по вторникам. Чтобы узнать о программе предстоящих мероприятий на молодежной точке "Телепорт", посетите официальный сайт форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Организатором является проект "Молодежь Москвы" городского Комитета общественных связей и молодежной политики.