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Четверг 15 августа

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В "Сколкове" установили огромный ноутбук в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

В "Сколкове" установили огромный ноутбук в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"
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Арт-инсталляцию в "Сколкове" можно увидеть до 8 сентября.

Инновационный центр "Сколково" стал одной из площадок для проведения масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который знакомит жителей и гостей столицы с главными технологическими новинками и инновациями, определяющими развитие Москвы в ближайшем будущем.

Центральным элементом экспозиции стала впечатляющая арт-инсталляция, установленная прямо на воде большого пруда "Сколково". Огромный ноутбук, возвышающийся почти на девять метров, символизирует собой виртуальный мост, соединяющий реальность с цифровым пространством. Этот арт-объект представляет собой образ проводника, открывающего доступ к одному из ключевых цифровых проектов Москвы – метавселенной ВДНХ.

Метавселенная ВДНХ – это уникальный 3D-аналог знаменитой выставки, который позволяет пользователям со всей России совершить виртуальную прогулку по ее территории. Посетители могут детально рассмотреть архитектурные особенности павильонов и скульптур, полюбоваться отражением заката в бронзовых фонтанах, оценить масштабы ракеты-носителя "Восток" и даже зайти внутрь некоторых павильонов, чтобы ознакомиться с их экспозициями.

Особенно интересна для гостей метавселенной ВДНХ возможность пройти виртуальные экскурсии по павильону "Космос", музею "Атом" и аттракциону "Круговая кинопанорама" в сопровождении цифрового двойника известного российского артиста Вани Дмитриенко. Это позволяет создать эффект полного погружения в виртуальное пространство и ощутить себя частью экспозиции.

Помимо знакомства с метавселенной ВДНХ, посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" могут стать участниками разнообразных мероприятий – от выступлений ученых и стартаперов до диджей-сетов и технологических арт-выставок. Все эти события призваны продемонстрировать, как будет развиваться Москва в ближайшие годы, какие инновации ждут жителей и гостей города.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит с 1 августа по 8 сентября на более чем 30 площадках столицы. Это уникальная возможность для москвичей и туристов познакомиться с передовыми достижениями города, увидеть воплощение стратегии его развития и заглянуть в будущее одного из самых современных мегаполисов мира.

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15 августа 2024, 17:02
Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы
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